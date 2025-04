Rob Manfred defiende el uso del bate torpedo en la MLB: “Es absolutamente bueno para el béisbol”

Sin embargo, Manfred dejó en claro que los bates torpedo cumplen con las reglas de la MLB y no representan una amenaza para la integridad del juego. “Creo que temas como el bate torpedo y el debate que lo rodea demuestran que el béisbol sigue ocupando un lugar único en nuestra cultura. La gente entra en frenesí por algo que, al final del día, no es tan grave”, declaró Manfred al periodista Michael S. Schmidt de The New York Times.

MLB si ve con buenos ojos los bates Torpedo

El bate torpedo ha sido objeto de atención tras revelarse que fue desarrollado por un exempleado de los Yankees, quien actualmente trabaja para los Miami Marlins. Su característica principal es el desplazamiento del punto dulce, algo que según Manfred no es nuevo en el béisbol. “Los jugadores llevan años modificando el punto dulce de sus bates. Esto solo demuestra que hay aspectos del juego que son más importantes que los ratings de televisión o los ingresos”, añadió.

Con estas declaraciones, Manfred busca tranquilizar a los fanáticos y expertos que han mostrado preocupación por este tipo de innovaciones. Asegura que el bate torpedo no solo es legal, sino que también contribuye a mantener el béisbol como un deporte vibrante, moderno y capaz de generar intensas conversaciones entre aficionados y expertos por igual.