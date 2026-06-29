Robert Lewandowski está a un paso de llegar a la MLS con el Chicago Fire

El delantero polaco #09 del Barcelona Robert Lewandowski marca el primer gol durante el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca en el estadio Camp Nou de Barcelona el 7 de febrero de 2026.

Robert Lewandowski podría convertirse en uno de los fichajes más importantes de la Major League Soccer en los últimos años. El delantero polaco se encuentra muy cerca de cerrar un acuerdo con el Chicago Fire, equipo que negocia los últimos detalles para incorporar al histórico goleador como agente libre.

El atacante de 37 años quedó libre después de que finalizara su contrato con el Barcelona al término de la temporada 2025-26. Durante sus cuatro campañas con el conjunto azulgrana disputó 193 partidos oficiales y marcó 120 goles, consolidándose como una de las figuras del club.

FÚTBOL Canadá se convierte en el primer equipo en clasificar a octavos de final en el Mundial 2026

Aunque en su última temporada ya no fue un titular indiscutible bajo las órdenes de Hansi Flick, Lewandowski mantuvo su capacidad goleadora con 14 tantos en 31 encuentros de LaLiga, contribuyendo a que el Barcelona conquistara el campeonato con una amplia ventaja sobre el Real Madrid.

A lo largo de su carrera, el delantero acumula 589 goles a nivel de clubes. Su etapa más brillante la vivió en el Bayern Múnich, donde anotó 238 tantos, conquistó ocho títulos de Bundesliga, tres Copas de Alemania y la Liga de Campeones de la UEFA en 2020.

La llegada de Lewandowski supondría un importante salto de calidad para el Chicago Fire. Antes del parón por el Mundial 2026, el conjunto estadounidense ocupaba el tercer lugar de la Conferencia Este con 26 puntos en 14 partidos. Si bien el equipo ha destacado por su solidez defensiva, busca potenciar su ataque con la incorporación de un goleador de talla mundial.

Además de su capacidad para definir dentro del área, el polaco reforzaría una de las principales debilidades del Fire: la efectividad desde el punto penal. Lewandowski ha convertido 48 de los 56 penales ejecutados en su carrera de clubes y solo ha fallado uno de los 15 lanzamientos realizados con la selección de Polonia.

De concretarse el acuerdo, el exdelantero del Barcelona iniciará una nueva etapa en la MLS con el objetivo de mantener su legado como uno de los máximos goleadores del fútbol europeo.