domingo 28  de  junio 2026
TENIS

Serena Williams asegura que "odia" las reglas antidopaje, pero las ve "necesarias"

La estadounidense Serena Williams tuvo que volver en 2025 a una lista de tenistas que deben comunicar cada día su localización para poder ser controlados

La estadounidense Serena Williams durante una práctica previa al inicio de Wimbledon, el 24 de junio de 2026.

La estadounidense Serena Williams durante una práctica previa al inicio de Wimbledon, el 24 de junio de 2026.

GLYN KIRK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WIMBLEDON.- De nuevo susceptible de ser controlada en cualquier momento por las autoridades antidopaje, la estadounidense Serena Williams, que acaba de regresar al circuito profesional, "odia" las reglas sobre esta materia, pero admite que son "necesarias", según dijo este domingo, un día antes del inicio de Wimbledon.

Para poder regresar a la WTA casi cuatro años después de su último partido en el circuito -en el US Open de 2022-, Serana, ganadora de 23 títulos del Grand Slam, tuvo que volver en 2025 a una lista de tenistas que deben comunicar cada día su localización para poder ser controlados en cualquier momento.

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"Es agotador", comentó la ex número uno mundial el domingo en Wimbledon, seis días después del anuncio de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) de una suspensión de cuatro años contra la ex número seis del mundo Marketa Vondrousova, que rechazó someterse a un control antidopaje en diciembre.

Desde 2022 "han cambiado las reglas, no las conozco todas", sostuvo Serena, que lamentó que las jugadoras puedan ser controladas en cualquier momento del día y no solo en un plazo horario concreto.

"¿Imagino que eso quiere decir que no puedo ir a buscar a mis hijas?", se quejó Serena, que es madre de dos niñas pequeñas.

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"Eso no es profesional, en mi opinión. Lo odio. Creo que es necesario, pero (...) tiene que haber una manera de hacer que esto sea más razonable", insistió la jugadora estadounidense de 44 años.

"Era una de las principales razones por las que no quería volver al circuito", indicó.

"Tengo una vida muy cargada, dirijo una empresa de capital-riesgo, viajo por el mundo, tengo hijas... Puedo estar en muchas ciudades diferentes", argumentó Williams a dos días de jugar en la primera ronda de Wimbledon ante la australiana Maya Joint, 53 del mundo.

Después de su derrota en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos 2022 ante la australiana Ajla Tomljanovic, Williams "nunca hubiera pensado en volver al circuito", pero finalmente decidió hacerlo.

Su vuelta se concretó este mes y ha jugado dos partidos de dobles, uno en Queen's y otro en Berlín.

"Estaré nerviosa"

En Wimbledon regresará a la categoría individual y tiene pensado, además, disputar el torneo de dobles junto a su hermana mayor, Venus Williams, de 46 años.

"No siempre te llega una invitación para jugar en individuales en Wimbledon. Tenía que aprovecharlo. ¿Quién sabe si volveré aquí algún día? Tengo una ocasión formidable para mostrar lo mejor que sé hacer", explicó.

¿Cómo cree que será su entrada en la cancha después de tanto tiempo?

"Estaré nerviosa, como antes de cada partido que he disputado en mi vida. Eso es una prueba de la pasión, el amor y lo que me preocupa mi oficio, ya sea una primera ronda, una segunda o una final", señaló.

"No pienso mucho en el pasado ni en lo que conseguí entonces. Si pasas un día en mi casa, no puedes adivinar que he sido una deportista de alto nivel. Mis trofeos no están escondidos, pero tampoco están expuestos en una sala llena de luces", añadió.

FUENTE: AFP

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