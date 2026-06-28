Russell se queda con el triunfo en el Gran Premio de Austria

El piloto británico George Russell, de Mercedes, celebra en el podio tras ganar el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, el 28 de junio de 2026.

SPIELBERG.- En e l Red Bull Ring de Spielberg , casa de la potente escudería de Fórmula 1 , la victoria de este domingo fue para un Mercedes : el británico George Russell mantuvo a raya a Max Verstappen para ganar el Gran Premio de Austria.

El piloto de 28 años sumó su segunda victoria de la temporada, con la que recupera sensaciones tras una racha decepcionante y, de paso, recorta distancias respecto a su compañero Kimi Antonelli , líder del campeonato y tercero el domingo.

Fórmula 1 Antonelli no para y se adueña de Mónaco también

Fórmula 1 Kimi Antonelli conquista la pole en Mónaco y refuerza su liderato en la Fórmula 1

En la general, Antonelli aventaja ahora en 40 puntos a Russell, que se pone segundo, mientras que el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) es tercero, a seis del ganador de este domingo y a 46 del primero del Mundial.

"Es increíble volver al escalón más alto del podio", se alegró Russell, de 28 años y a quien todas las apuestas de pretemporada situaban como favorito para el título.

"Max y Red Bull fueron increíblemente rápidos este fin de semana, así que bien por ellos. Tuve que empujar en cada vuelta", reconoció Russell.

View this post on Instagram A post shared by FORMULA 1® (@f1)

Y es que se jugó su victoria hasta el final: la diferencia entre Russell y Vertappen fue de tan solo 1,611 segundos, mientras que el neerlandés logró defender un margen de tan solo 0,375 segundos respecto a Antonelli.

"Ha sido una gran carrera para nosotros, las primeras vueltas fueron bastante divertidas. Estuvimos a pocos segundos de la victoria, estoy muy feliz", declaró el neerlandés, cuatro veces campeón del mundo.

El calor se cuela como protagonista

El australiano Oscar Piastri (McLaren) y Hamilton (Ferrari) completaron el Top 5, por delante del Red Bull del francés Isack Hadjar y del McLaren del vigente campeón del mundo Lando Norris.

Antes de que se apagaran los semáforos, el Gran Premio parecía destinado a ser un pulso entre las Flechas Plateadas y los Ferrari, pero fue Verstappen quien se metió entre medias para animar la carrera.

Los monoplaza de la Scuderia tuvieron una jornada aciaga, con el monegasco Charles Leclerc terminando en octava posición pese a salir segundo.

Desnivelado, corto y rápido, el circuito de Spielberg presentó este domingo temperaturas de 50ºC en pista y 35º en el aire, como consecuencia de la ola de calor que está golpeando Europa central.

Unas condiciones que pusieron a prueba a pilotos y monoplazas, y que dieron un extra de valor a la estrategia de paradas en boxes.

Russell defendió su "pole" en salida, mientras que detrás de él, Hamilton superó a Leclerc y Antonelli se salió dos veces en la primera vuelta mientras buscaba adelantamientos.

"Estuve demasiado excitado en las primeras vueltas y no conduje bien, pero tras cambiar las ruedas hice 'reset' y el ritmo fue bueno. Es una pena que me uniera a la fiesta (por la victoria) demasiado tarde", lamentó el segundo de los pilotos Mercedes

Bortoleto y Colapinto fuera de puntos, Pérez abandona

Antonelli superó en la segunda vuelta a Leclerc por fuera de la pista y tuvo que devolverle la posición, situación que detectó Verstappen para hacerse con la tercera posición.

Mientras todo se jugaba por delante, los Cadillac del finlandés Valtteri Bottas y del mexicano Sergio Pérez abandonaban en los primeros giros, víctimas del sobrecalentamiento.

Verstappen pasó a la caza del siguiente Ferrari, el de Hamilton. Ambos libraron un pulso ajustado y al límite, que trajo a la memoria sus apasionantes duelos en la temporada 2021.

Entró entonces en juego el baile de los boxes, animado por un Virtual Safety Car tras el abandono del Williams de Carlos Sainz en la recta principal.

View this post on Instagram A post shared by FORMULA 1® (@f1)

A falta de 21 vueltas y tras múltiples paradas, las tres primeras posiciones estaban ya definidas, y pese al empuje de Verstappen y Antonelli, Russell aseguró la séptima victoria de su carrera en Fórmula 1.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quedó en 11 posición, al borde de los puntos, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue 15º.

El veterano español Fernando Alonso (Aston Martin) fue el último de los pilotos que no abandonaron, cruzando la línea en 18ª posición.

FUENTE: AFP