Rodgers se pierde sesión de entrenamiento con los Packers

Rodgers no entrenó el miércoles debido al problema en la rodilla, pero dice que no le preocupa su disponibilidad para el juego del domingo en contra de los Vikings de Minnesota (12-3).

El mariscal de campo dijo que espera entrenar más adelante en la semana y que considera su ausencia del miércoles como un día de descanso para los veteranos.

“Pienso que estaré mañana allá afuera, como habitualmente en este negocio”, dijo Rodgers.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga aparentemente sufrió la lesión en la rodilla izquierda cuando fue capturado por Eric Rowe al final del segundo cuarto de la victoria de los Packers por 26-20 sobre Miami en Navidad.

Rodgers se mantuvo en el juego y ayudó a Green Bay (7-8) a remontar un déficit de 20-10 para lograr su tercera victoria al hilo.

“Me cayó mucho peso corporal en la rodilla, lo que hizo que hubiera una flexión adicional que no había sentido en los últimos 20 años”, dijo Rodgers. “Así que he estado haciendo un poco de rehabilitación en los últimos días y sintiéndome mucho mejor”.

Rodgers ha sido titular en los 15 partidos de Green Bay esta temporada, pero no ha sido fácil mantenerse en el campo de juego.

Sufrió la fractura del pulgar derecho al ser golpeado en la última jugada de la derrota por 27-22 frente a los Giants de Nueva York, en Londres el 9 de octubre. Ello inició una racha de cinco derrotas que puso a los Packers 3-6.

Una lesión en las costillas forzó a Rodgers a abandonar la derrota 40-33 en Filadelfia el 27 de noviembre. Pero regresó a jugar la siguiente semana en Chicago en una remontada en el cuarto periodo para ganar 28-19, lo que inició la racha ganadora actual.

Rodgers tiene 11 intercepciones, su mayor cantidad desde 2010. El único año que sufrió más, fueron las 13 de 2008, en su primera temporada como titular.

FUENTE: AP