Rodman sobre LeBron: En los 80 y 90 "sería un jugador del montón"

"Podría haberlo parado sin problemas, hasta Scottie Pippen lo hubiera hecho", y prosiguió en su discurso: "Es muy fácil de marcar, no tiene movimientos, Pippen lo hubiera detenido antes de que llegara a mi zona. En nuestra época sería un jugador del montón", dijo el que fue ala-pivot de los Bulls en una entrevista con el canal de Youtube Overtime hace más de un año, pero que salió a relucir tras el estreno de la serie "The Last Dance" en Netflix.

"Él solamente es grande pero yo me he enfrentado a jugadores más fuertes y grandes que él", indicó Rodman, que se molestó desde 2013 -cuando LeBron llevó al Heat de Miami al título- por que compararon a la nueva estrella de la NBA con Jordan.

"Realmente no existen elementos para hacer comparación", declaró para entonces al programa The Dan Patrick Show.

LeBron no pudo ganar un tricampeonato, como lo hicieron los Bulls de Jordan entre el 91 y 93. Tuvo la oportunidad en Miami, pero el Heat en la campaña de 2013-14 perdió la final contra los Spurs de San Antonio.

Aunque James ha superado a Jordan en algunas estadísticas individuales, aún tendría que ganar tres títulos más en la NBA y otros tres MVP para estar a la par de la estrella de los 90'.