Rodrigo De Paul elogia a Messi y celebra “un partido perfecto”

El mediocampista venezolano #08 Telasco Segovia del Inter Miami celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino #10 Lionel Messi (C) del Inter Miami y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y el New York City FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.

Inter Miami dio un golpe de autoridad en la MLS 2025 al golear 5-1 a New York City FC en el DRV PNK Stadium, resultado que selló su consagración como campeón de la Conferencia Este y su clasificación a la gran final. Tras el triunfo, Rodrigo De Paul habló con Apple TV y expresó su enorme emoción por el desempeño del equipo y por el sueño que están construyendo junto a Lionel Messi .

“Es una emoción gigante”: De Paul festeja el paso a la final

Fútbol Messi vs Müller: la MLS Cup 2025 tendrá un duelo histórico en la final entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

FÚTBOL Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

El mediocampista argentino, una de las figuras clave en el crecimiento del equipo esta temporada, celebró la victoria con palabras llenas de orgullo:

"Es una emoción gigante. Es un premio al esfuerzo, al trabajo, a todo lo que venimos haciendo. Tenemos una idea clara de hacer historia con este club, que tan bien nos trata. La felicidad es enorme".

De Paul destacó la seriedad con la que Inter Miami prepara cada compromiso, incluso en medio de la presión por llegar a instancias decisivas:

"Como siempre, preparando el partido con la importancia que tiene. Al final cada partido tiene una connotación, una importancia grande porque eso te va llevando a los otros partidos. Entonces todos lo vamos preparando con la seriedad que merece. Hoy salió un partido perfecto".

El elogio de De Paul a Messi: “Hay que sentarse y disfrutar al más grande de todos los tiempos”

Como era de esperarse, De Paul dedicó un mensaje especial a Lionel Messi, líder absoluto de Inter Miami durante toda la campaña:

"No tiene explicación, hay que disfrutarlo. Hay que sentarse y disfrutar al más grande de todos los tiempos".

Messi fue nuevamente determinante en la goleada, continuando un año lleno de récords, asistencias y goles que lo colocan como máximo candidato al MVP de la temporada 2025.

El DRV PNK Stadium se prepara para otra final: “Vine para ganar títulos”

Pensando en la final del próximo sábado, que Inter Miami jugará como local, De Paul se mostró motivado y comprometido con el proyecto:

"Es un placer enorme jugar ante este público. Vine a este club para intentar ganar títulos y competir. En la Leagues Cup estuvimos muy cerca, pero el equipo lo hizo muy bien. Ahora tenemos otra final, así que estoy muy feliz".

Con Messi inspirado, De Paul en un nivel excepcional y el equipo funcionando como una maquinaria aceitada, Inter Miami llega como uno de los grandes favoritos para conquistar su primera MLS Cup.