Ruud avanza y evita el milagro de Alcaraz en el ATP Finals

En las semifinales del sábado, Zverev se enfrentará a Taylor Fritz y el mejor clasificado Jannik Sinner jugará contra Casper Ruud.

"Mi objetivo es estar al final (de los torneos) todo el tiempo", expresó Alcaraz. "Cada torneo que voy a jugar al menos debo llegar a la semifinal, final. Así que tengo que trabajar. ... En 2025, espero ser un mejor jugador y (tener) más consistencia".

Ruud avanzó al vencer a Andrey Rublev 6-4, 5-7, 6-2.

Zverev terminó con tres victorias perfectas para ganar su grupo de round-robin. Ruud tuvo dos victorias, Alcaraz tuvo una y Rublev no tuvo ninguna.

Alcaraz encendió el estilo en el juego final, pero perdió un punto crucial cuando no pudo alcanzar completamente un intento de pase de Zverev y terminó tendido en la cancha.

Sinner ganó el otro grupo por delante de Fritz.

Zverev saltó a Alcaraz al No. 2 en el ranking esta semana y tomó una ventaja de 6-5 en sus reuniones de carrera.

Fue una medida de venganza para Zverev, quien fue derrotado por Alcaraz en cinco sets en la final del Abierto de Francia.

Zverev tiene metas más grandes que alcanzar el número 2 para el próximo año.

"No es ningún secreto, estoy buscando ese título de Grand Slam. Estoy buscando el mundo No. 1", dijo. "Si no es Roland Garros, pero es Australia, firmaré el papel ahora mismo".

Alcaraz ya estaba mirando hacia el Málaga y la final de la Copa Davis de la próxima semana, donde jugará para España en la despedida de Rafael Nadal.

"Realmente quiero que se retire con un título", dijo Alcaraz. "Va a ser muy, muy emotivo y un torneo muy especial para mí".