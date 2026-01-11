Sabalenka consigue un nuevo trofeo

Aryna Sabalenka de Bielorrusia reacciona durante la final individual femenina contra Marta Kostyuk de Ucrania en el torneo internacional de tenis de Brisbane en Brisbane el 11 de enero de 2026.

La número uno del tenis mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka , ganó este domingo el torneo de Brisbane frente a la ucraniana Marta Kostyuk.

Sabalenka se impuso por 6-4 y 6-3 a Kostyuk en apenas 78 minutos.

DEPORTES Sabalenka quiere revancha de la "Batalla de los Sexos" contra Kyrgios

DEPORTES Sabalenka no tiene piedad de Keys y avanza a semifinales en Brisbane

"Cada día sales a la pista a demostrar tu nivel, y creo que esta semana lo hice realmente bien", dijo Sabalenka, quien conquistó el título sin ceder un solo set.

La victoria es un buen augurio para su participación la semana que viene en el Abierto de Australia. "Estaré allí, luchando", aseguró.

"Haré cuanto pueda para llegar lo más lejos posible", dijo, "y para hacerlo un poco mejor que el año pasado, ese es mi objetivo".

En 2025 perdió en la final del Abierto australiano frente a Madison Keys, después de haber sido campeona de este torneo en 2023 y 2024.

En Brisbane, Kostyuk, número 26 del mundo, no pudo superar a Sabalenka y su servicio también falló.

Como hacen muchos tenistas ucranianas, Kostyuk se negó a dar un apretón de manos a su rival bielorrusa tras la victoria y mencionó el conflicto en su país.

"Juego cada día con un dolor en el corazón y hay millas de personas que ahora están sin luz ni agua caliente", dijo. "Hay menos 20 grados afuera y es muy doloroso vivir esta realidad cada día".

Precisamente, otra tenista ucraniana conquistó el otro torneo WTA disputado en la semana previa al Abierto de Australia: a sus 31 años, la veterana Elina Sitolina parece vivir una segunda juventud y derrotó a la china Wang Xingu por 6-3 y 7-6 (8/6) para levantar el 19º título de su carrera.

FUENTE: AFP