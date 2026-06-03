Sabalenka se despide del Roland Garros tras caer en un "agujero negro"

La bielorrusa Aryna Sabalenka durante una conferencia de prensa tras perder en el Roland Garros, el 3 de junio de 2026.

PARÍS.- "Caí en un agujero negro muy profundo". La número 1 mundial y finalista saliente Aryna Sabalenka fue eliminada este miércoles en los cuartos de Roland Garros por la rusa Diana Shnaider (23ª) por 3-6, 7-5 y 6-0, al dejarse remontar un partido que tenía controlado en la segunda manga.

La bielorrusa, dueña del circuito, era la última ganadora de Grand Slam todavía en carrera en París.

"No tengo palabras", dijo Shnaider, que a sus 23 años ganó su primer partido de cuartos de final en un torneo grande, y se enfrentará en semifinales a otra invitada sorpresa, la polaca Maja Chwalinska (114ª).

Clasificada 11ª del mundo en mayo de 2025, la rusa ha ganado cinco títulos en el circuito WTA, pero había tenido un comienzo de temporada discreto, con una semifinal en el WTA 500 de Adelaida como mejor resultado.

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La otra semifinal enfrentará el jueves a la rusa Mirra Andreeva (8ª), compañera de dobles de Shnaider y única superviviente del top 10, a la ucraniana Marta Kostyuk (15ª).

Sabalenka, que disputaba los cuartos de un grande por 14ª ocasión consecutiva, se quedó a un paso de ser la primera mujer en alcanzar siete semifinales seguidas en un grande desde Serena Williams.

Favorita para conquistar su primer título en París tras las eliminaciones sucesivas de Elena Rybakina (2ª), Coco Gauff (4ª) e Iga Swiatek (3ª), Sabalenka comenzó bien el partido, tomando rápidamente una ventaja de 5-1.

Nueva ganadora de Grand Slam

Aunque Shnaider remontó hasta el 5-3, la número 1 del mundo cerró el set sin titubear (6-3) y parecía encaminarse hacia una victoria en dos mangas cuando se puso 4-1 arriba y luego sirvió para el partido con 5-4 en la segunda.

Pero, como en 2025, la cuádruple ganadora de Grand Slam acumuló errores no forzados (57), permitiendo a su rival igualar 5-5 antes de arrebatarle el saque dos juegos más tarde para igualar a un set por lado.

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El pulso se inclinó definitivamente del lado de la rusa al inicio de la tercera manga, cuando Sabalenka, cada vez más molesta, volvió a perder su servicio (2-0) antes de bajar definitivamente los brazos.

"Tengo la sensación de que gocé de buenas oportunidades (para cerrar el partido) en el segundo set, pero lo eché todo a perder y ella comenzó a jugar muy bien", declaró Sabalenka en conferencia de prensa.

"Mentalmente no fui capaz de meterme en el partido", añadió sobre lo que ocurrió tras perder el segundo set.

"Caí en un agujero negro"

"No recuerdo la última vez que perdí diez juegos seguidos. Supongo que mentalmente caí en un agujero negro, muy profundo, y que no conseguí volver a meterme en el partido", insistió.

Su derrota recordó a la que sufrió el año pasado en la final contra Gauff, también con mucho viento en la pista Philippe Chatrier, que dominaba Sabalenka antes de la remontada de la estadounidense.

Entonces la bielorrusa, ganadora de cuatro Grand Slams (dos veces en Australia y otras dos el US Open), alcanzó 70 errores no forzados.

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Preguntada por su incapacidad para ganar Ronald Garros y Wimbledon en las dos superficies que no son duras, Sabalenka explicó: "En realidad no lo sé. Me siento bien en tierra y en hierba. pero puede que me concentre demasiado en pensar que nunca he ganado un Grand Slam en estas dos superficies".

"Eso quizá me lleve a pensar demasiado, o a volverme demasiado emotiva en ciertos momentos. En realidad, tengo que tomar distancia e intentar encontrar una solución. Estoy muy harta de perder algunos partidos simplemente porque me desbordan las emociones, pese a ser una jugadora bastante experimentada", concluyó.

Roland Garros 2026, marcado por las sorpresas, coronará un nuevo campeón de Grand Slam tanto en categoría masculina como femenina.

FUENTE: AFP