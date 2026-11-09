lunes 9  de  noviembre 2026
Fútbol

Salomón Rondón acaricia su segundo título de goleo en el fútbol mexicano

Salomón Rondón llegó a 16 goles con Pachuca y acaricia su segundo título de máximo goleador del fútbol mexicano en el torneo Apertura.

El mediocampista del Atlas, Sergio Hernández (izq.), número 23, y el delantero venezolano del Pachuca, Salomón Rondón, número 23, disputan el balón durante el partido del torneo Apertura de la Liga MX entre el Atlas y el Pachuca

El mediocampista del Atlas, Sergio Hernández (izq.), número 23, y el delantero venezolano del Pachuca, Salomón Rondón, número 23, disputan el balón durante el partido del torneo Apertura de la Liga MX entre el Atlas y el Pachuca

Afp
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El delantero venezolano llegó a 16 tantos con Pachuca y mantiene una ventaja de cinco anotaciones sobre su más cercano perseguidor a una jornada del cierre del Apertura.

El venezolano Salomón Rondón está a un paso de conquistar por segunda vez el título de máximo goleador del fútbol mexicano. El delantero de Pachuca alcanzó los 16 tantos en el torneo Apertura y cuenta con una ventaja de cinco goles sobre Henry Martín cuando resta una jornada para finalizar la fase regular.

Lee además
El venezolano Salomón Rondón, delantero de la Vinotinto, celebra tras anotar un gol en un partido.
Fútbol

Salomón Rondón renueva con Pachuca hasta 2028
El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, se ajusta el casco en homenaje al fallecido legendario piloto brasileño Ayrton Senna, antes de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos
Fórmula 1

Antonelli, decepcionado tras perder la oportunidad de ganar en Brasil

El atacante caraqueño, de 37 años, anotó desde el punto penalti el sábado en la goleada de Pachuca por 1-4 ante Atlas, un resultado que también mantiene a su equipo en la pelea por conseguir uno de los últimos boletos a la fase final.

Rondón ya sabe lo que significa terminar como máximo artillero del campeonato mexicano. Lo consiguió en el Clausura 2024, también con Pachuca, cuando compartió el reconocimiento con el colombiano Diber Cambindo, el uruguayo Federico Viñas y el mexicano Uriel Antuna. Los cuatro finalizaron aquella competición con ocho goles.

En la lucha por la clasificación, cinco equipos ya tienen asegurada su presencia en la fase final: Cruz Azul, América, Guadalajara, Toluca y Atlas. Santos Laguna ocupa la sexta posición y necesita una victoria para garantizar su boleto.

León, Pachuca, Tijuana, Monterrey y Pumas todavía mantienen opciones de conseguir los dos lugares restantes entre los ocho primeros.

La decimosexta jornada también dejó resultados destacados, como la goleada 4-0 de Toluca sobre Monterrey, el empate 2-2 entre Pumas y América y la victoria de Cruz Azul por 2-3 ante Tigres.

Además, Santos Laguna derrotó 0-2 a Atlante, Juárez venció 0-1 a San Luis y Necaxa superó 1-0 a Tijuana. La jornada concluyó con el triunfo 0-2 de Puebla ante Querétaro y el empate 1-1 entre León y Guadalajara.

Temas
Te puede interesar

Carlos Alcaraz conquista su primer Masters 1000 de París tras vencer a Shelton

Lando Norris conquista el GP de Brasil y Mercedes se corona campeón de constructores de F1

Barcelona remonta al Atlético de Madrid y asegura el liderato de LaLiga

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Manuel Turizo ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.
MÚSICA

Manuel Turizo levanta al Santiago Bernabéu con sus ritmos latinos

Elecciones en Venezuela, el própósito de María Corina Machado en conferencia de prensa en la UCAB el 29 de octubre de 2026. 
VENEZUELA

Transición política en Venezuela es parte de un acuerdo bipartidista en EEUU

El presidente de Israel, Isaac Herzog (derecha), y el líder del bloque de oposición israelí, Gadi Eisenkot, posan con el mandato firmado para formar un nuevo gobierno durante una conferencia de prensa en la oficina del presidente en Jerusalén el 8 de noviembre de 2026.
POLÍTICA

Presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot formar Gobierno pese a victoria electoral de Netanyahu

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento
ELECCIONES 2026

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Te puede interesar

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade vuelve a las urnas: seis ciudades definirán alcaldías y cargos clave en segunda vuelta

Por Daniel Castropé
Precio de la gasolina en Florida permanece estable. 
MÁS BARATA

Gasolina en Florida baja a $3.79: así está el precio en Miami

El presidente Donald Trump habla con los medios de prensa en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, en Washington DC. video
ENTREVISTA

Trump admite que política migratoria ha cometido excesos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIÓN

Trump busca apoyo diplomático de Qatar en medio del conflicto con Irán

Imagen fotorrealista de una día soleado y caluroso en Miami
CONDICIONES VARIABLES

Del calor al frío: así cambiará el tiempo en Miami durante esta semana