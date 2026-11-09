Salomón Rondón acaricia su segundo título de goleo en el fútbol mexicano

El mediocampista del Atlas, Sergio Hernández (izq.), número 23, y el delantero venezolano del Pachuca, Salomón Rondón, número 23, disputan el balón durante el partido del torneo Apertura de la Liga MX entre el Atlas y el Pachuca

El delantero venezolano llegó a 16 tantos con Pachuca y mantiene una ventaja de cinco anotaciones sobre su más cercano perseguidor a una jornada del cierre del Apertura.

El venezolano Salomón Rondón está a un paso de conquistar por segunda vez el título de máximo goleador del fútbol mexicano. El delantero de Pachuca alcanzó los 16 tantos en el torneo Apertura y cuenta con una ventaja de cinco goles sobre Henry Martín cuando resta una jornada para finalizar la fase regular.

El atacante caraqueño, de 37 años, anotó desde el punto penalti el sábado en la goleada de Pachuca por 1-4 ante Atlas, un resultado que también mantiene a su equipo en la pelea por conseguir uno de los últimos boletos a la fase final.

Rondón ya sabe lo que significa terminar como máximo artillero del campeonato mexicano. Lo consiguió en el Clausura 2024, también con Pachuca, cuando compartió el reconocimiento con el colombiano Diber Cambindo, el uruguayo Federico Viñas y el mexicano Uriel Antuna. Los cuatro finalizaron aquella competición con ocho goles.

En la lucha por la clasificación, cinco equipos ya tienen asegurada su presencia en la fase final: Cruz Azul, América, Guadalajara, Toluca y Atlas. Santos Laguna ocupa la sexta posición y necesita una victoria para garantizar su boleto.

León, Pachuca, Tijuana, Monterrey y Pumas todavía mantienen opciones de conseguir los dos lugares restantes entre los ocho primeros.

La decimosexta jornada también dejó resultados destacados, como la goleada 4-0 de Toluca sobre Monterrey, el empate 2-2 entre Pumas y América y la victoria de Cruz Azul por 2-3 ante Tigres.

Además, Santos Laguna derrotó 0-2 a Atlante, Juárez venció 0-1 a San Luis y Necaxa superó 1-0 a Tijuana. La jornada concluyó con el triunfo 0-2 de Puebla ante Querétaro y el empate 1-1 entre León y Guadalajara.