viernes 5  de  diciembre 2025
Béisbol

Salón de la Fama 2026: ¿Quiénes entrarán? Análisis de los 8 candidatos del Comité de la Era Contemporánea

Análisis completo de los ocho candidatos al Salón de la Fama 2026 evaluados por el Comité de la Era Contemporánea. Repasamos sus méritos, polémicas y quiénes tienen más opciones de ser elegidos este domingo.

El exjugador de los Piratas de Pittsburgh, Barry Bonds, observa durante la ceremonia del Salón de la Fama 2024 de los Piratas de Pittsburgh antes del partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati en el PNC Park el 24 de agosto de 2024 en Pittsburgh, Pensilvania.&nbsp;

El exjugador de los Piratas de Pittsburgh, Barry Bonds, observa durante la ceremonia del Salón de la Fama 2024 de los Piratas de Pittsburgh antes del partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati en el PNC Park el 24 de agosto de 2024 en Pittsburgh, Pensilvania. 

Justin Berl/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La expectativa crece en torno al Salón de la Fama del Béisbol 2026, que podría sumar nuevos miembros este domingo a las 7:30 p.m. ET, cuando se anuncien los resultados del Comité de la Era Contemporánea. El grupo de 16 votantes decidirá entre ocho exjugadores cuyas carreras abarcaron principalmente desde 1980 en adelante. Como en la votación de los escritores, se requiere 75% de apoyo para lograr la inducción.

Este año también llegan nuevas reglas: cualquier candidato con cinco votos o menos será eliminado del ciclo de tres años del comité. Y si cae dos veces por debajo del umbral, quedará descalificado de forma permanente.

A continuación, en Diario Las Américas hicimos un análisis de los candidatos, sus argumentos a favor y en contra, y quiénes podrían ver su placa en Cooperstown.

Barry Bonds: el mejor bateador… y la mayor controversia

Posición: LF

WAR: 162.8 (1°)

MVPs: 7

HR: 762

A favor:

Bonds es, estadísticamente, el jugador más dominante de la historia moderna. Líder absoluto en jonrones, dueño de múltiples récords ofensivos y un monstruo en disciplina en el plato.

En contra:

Su relación con los esteroides y su rol en el caso BALCO han impedido su ingreso. Aunque nunca falló un test oficial, las sospechas pesan más que los números.

Roger Clemens: una leyenda del montículo atrapada por el mismo debate

Posición: RHP

WAR: 139.2

Cy Young: 7

A favor:

Clemens es uno de los mejores pitchers de todos los tiempos: 354 victorias, integrante del club de 4.000 ponches y ganador del MVP en 1986.

En contra:

También implicado en el tema de PEDs según el Informe Mitchell, algo que sigue frenando su candidatura.

Carlos Delgado: poder puro sin sombras

Posición: 1B

HR: 473

OPS: .929

A favor:

Uno de los bateadores más consistentes de su época, sin vínculos con sustancias prohibidas. Nueve temporadas con más de 100 impulsadas.

En contra:

Las métricas avanzadas lo dejan fuera del estándar histórico para primera base. Su defensa también afecta sus números generales.

Jeff Kent: el segunda base con más jonrones en la historia

Posición: 2B

HR: 377 (1° en 2B)

MVP: 2000

A favor:

Producción ofensiva élite en una posición tradicionalmente débil al bate. Su candidatura ha ido ganando fuerza con el tiempo.

En contra:

Su defensa fue deficiente a lo largo de su carrera, lo que baja su JAWS y WAR.

Don Mattingly: un pico histórico marcado por las lesiones

Posición: 1B

Promedio de bateo: .307

A favor:

Durante los años 80 fue uno de los mejores jugadores del béisbol. MVP, 9 Guantes de Oro y bateador elite.

En contra:

Las lesiones cortaron su carrera y su producción total queda por debajo del estándar del Salón.

Dale Murphy: dos veces MVP y favorito sentimental

Posición: CF

HR: 398

A favor:

Su pico entre 1982 y 1987 fue extraordinario. Figura respetada y modelo fuera del campo.

En contra:

Su caída después de los 31 años lo deja sin acumulación suficiente para competir con otros elegibles.

Gary Sheffield: talento indiscutible con producción monumental

Posición: RF

HR: 509

OPS: .907

A favor:

Una de las ofensivas más temidas de su generación. Alto poder, consistencia y disciplina.

En contra:

Una admisión pasada sobre una sustancia no identificada lo mantiene bajo sospecha entre algunos votantes.

Fernando Valenzuela: leyenda cultural, números insuficientes

Posición: LHP

Cy Young y Novato del Año: 1981

A favor:

"Fernandomanía" marcó una era y abrió puertas para generaciones de jugadores mexicanos. Su debut de 1981 es de los mejores de la historia.

En contra:

Su carrera cayó rápido debido a la carga excesiva de innings y no acumula métricas acordes al Salón.

Predicción del Comité

Aunque sería un acto de justicia deportiva ver a Bonds, Clemens y Sheffield entrar, su historial de controversias hace poco probable su elección.

Los perfiles que más encajan con los patrones del Comité en años recientes son:

Probables elegidos:

Jeff Kent

Dale Murphy

Ambos tienen reputaciones limpias, números tradicionales atractivos y han sido bien valorados por votantes en ciclos previos.

