Cuestionan demora de DeSantis en convocar elección especial para  Distrito 113 de la Cámara de Florida

El candidato republicano Tony Díaz cuestiona la dilación del gobernador de Florida en llamar a las urnas para ocupar el escaño que dejó vacante Vicky López y afirma que “los votantes merecen una voz antes del próximo período legislativo”

Tony Díaz, candidato al escaño del Distrito 113 de la Cámara.&nbsp;

Tony Díaz, candidato al escaño del Distrito 113 de la Cámara. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– Tony Díaz, candidato al escaño del Distrito 113 de la Cámara de Representantes de Florida, criticó la falta de acción del gobernador Ron DeSantis para convocar la elección especial necesaria para reemplazar a la exrepresentante Vicky López, nombrada comisionada del Distrito 5 de Miami-Dade. La elección debe ser llamada antes del 12 de diciembre, pero el escaño continúa vacante mientras ya son seis los aspirantes que buscan ocuparlo.

Cuestiona la demora y advierte un “vacío de representación”

En un comunicado difundido este viernes, Tony Díaz sostuvo que mientras las oficinas gubernamentales “cuelgan decoraciones navideñas”, el Distrito 113 permanece sin representación ante la Legislatura de Florida.

El candidato reaccionó al anuncio del gobernador Ron DeSantis y del secretario de Estado Cord Byrd, quienes celebraron haber obtenido acceso a datos federales de inmigración para reforzar la verificación de votantes. Para Díaz, este “triunfo de integridad electoral” es insuficiente si el estado “juega ajedrez con las elecciones especiales”.

“El distrito necesita un representante ahora. Retrasar el llamado a elecciones es una victoria hueca”, afirmó.

Quién es Tony Díaz

Tony Díaz es un republicano moderado, nacido y criado en el Distrito 113, algo que recalca como una de sus principales credenciales para ocupar el escaño vacante. Según señaló, fue el primer candidato en presentar oficialmente su documentación, y estar preparado para lanzarse al ruedo en cuanto López fue nombrada en el condado. Considera que “la demora en convocar la elección se debe a que yo superé al establishment”.

En su mensaje, criticó que tanto él como el también republicano Joe Sánchez “quedaron boquiabiertos” por la rapidez con la que López fue designada a la Comision de Miami-Dade , proceso que —a juicio de Díaz— debió ir acompañado de una renuncia anticipada de López para impedir que la elección especial en la Cámara coincidiera con otros comicios locales.

Díaz, quien asegura haber vivido toda su vida en el distrito, lanzó indirectas a uno de sus rivales republicanos al afirmar que él es un “candidato calificado que realmente reside en la zona, a diferencia de Fishy Frank -Lago-”.

Cinco aspirantes ya compiten por el escaño del Distrito 113

De acuerdo con el propio Díaz, ya son tres republicanos y dos demócratas —además de él— quienes han presentado su candidatura para este distrito, sumando un total de cinco aspirantes.

Además de Días, los candidatos que buscan la vacante del 113 son: Frank Lago (R), Justin Mendoza (D), Gloria Romero Roses (D) y Bruno Barreiro (R) .

Díaz anticipó que “nadie coronará a un nominado”, y que el distrito se encamina a primarias competitivas. “Arranquen la curita y convoquen la elección especial. Dejen que los votantes del Distrito 113 tengan una voz justa en los temas que enfrenta Florida”, concluyó.

[email protected]

