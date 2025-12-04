Jordi Alba es multado por la MLS antes de la final: el español podrá jugar la MLS Cup pese a nueva sanción

El español Jordi Alba, del Inter Miami, maneja el balón en un partido contra el San José Earthquakes, el 14 de mayo de 2025.

A pocos días de disputarse la MLS Cup , el Comité Disciplinario de la Major League Soccer anunció una nueva sanción económica contra el lateral español Jordi Alba, jugador clave del Inter Miami . La liga confirmó que el veterano defensor violó las políticas disciplinarias durante la final de la Conferencia Este ante New York City FC.

Según el comunicado oficial, Jordi Alba fue multado por agredir con las manos la cara o el cuello de un oponente en el minuto 22 del duelo del pasado 29 de noviembre. Esta acción fue revisada por el Comité, que determinó imponer una sanción económica, aunque la liga no reveló el monto exacto de la multa.

Sin castigo deportivo: Alba podrá jugar la final

A pesar de la falta disciplinaria, el castigo no incluye suspensión. Por lo tanto, Jordi Alba sí estará disponible para disputar la final de la MLS Cup este sábado, en la que Inter Miami enfrentará a los Vancouver Whitecaps.

La noticia llega en momentos decisivos para el equipo de Gerardo Martino, que busca coronarse nuevamente y cuenta con Alba como pieza clave en su estructura ofensiva y defensiva.

Comunicado oficial de la MLS

En el anuncio emitido por la liga se detalla:

“El Comité Disciplinario de la MLS ha multado al defensa del Inter Miami, Jordi Alba, por violar la política de la Liga con respecto a las manos hacia la cara/cabeza/cuello de un rival en el minuto 22 del partido de Miami contra New York City el 29 de noviembre”.

Contexto: otro episodio disciplinario en la temporada

Esta no es la primera vez que Alba se encuentra bajo revisión disciplinaria en 2025. Con su intensidad habitual, el español ha protagonizado varias jugadas polémicas, aunque en la mayoría de los casos ha evitado suspensiones.

Para Inter Miami, la multa representa un aviso más pero no afecta su alineación titular para la cita más importante del año.