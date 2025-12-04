jueves 4  de  diciembre 2025
Fútbol

Jordi Alba es multado por la MLS antes de la final: el español podrá jugar la MLS Cup pese a nueva sanción

A pocos días de disputarse la MLS Cup, el Comité Disciplinario de la Major League Soccer anunció una nueva sanción económica contra el lateral español Jordi Alba

El español Jordi Alba, del Inter Miami, maneja el balón en un partido contra el San José Earthquakes, el 14 de mayo de 2025.

El español Jordi Alba, del Inter Miami, maneja el balón en un partido contra el San José Earthquakes, el 14 de mayo de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

A pocos días de disputarse la MLS Cup, el Comité Disciplinario de la Major League Soccer anunció una nueva sanción económica contra el lateral español Jordi Alba, jugador clave del Inter Miami. La liga confirmó que el veterano defensor violó las políticas disciplinarias durante la final de la Conferencia Este ante New York City FC.

Multa por agresión con las manos a la cara/cuello de un rival

Según el comunicado oficial, Jordi Alba fue multado por agredir con las manos la cara o el cuello de un oponente en el minuto 22 del duelo del pasado 29 de noviembre. Esta acción fue revisada por el Comité, que determinó imponer una sanción económica, aunque la liga no reveló el monto exacto de la multa.

Lee además
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Messi revive su dolorosa rivalidad con Müller en la final de la MLS
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.
Fútbol

Messi vs Müller: la MLS Cup 2025 tendrá un duelo histórico en la final entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

Sin castigo deportivo: Alba podrá jugar la final

A pesar de la falta disciplinaria, el castigo no incluye suspensión. Por lo tanto, Jordi Alba sí estará disponible para disputar la final de la MLS Cup este sábado, en la que Inter Miami enfrentará a los Vancouver Whitecaps.

La noticia llega en momentos decisivos para el equipo de Gerardo Martino, que busca coronarse nuevamente y cuenta con Alba como pieza clave en su estructura ofensiva y defensiva.

Comunicado oficial de la MLS

En el anuncio emitido por la liga se detalla:

“El Comité Disciplinario de la MLS ha multado al defensa del Inter Miami, Jordi Alba, por violar la política de la Liga con respecto a las manos hacia la cara/cabeza/cuello de un rival en el minuto 22 del partido de Miami contra New York City el 29 de noviembre”.

Contexto: otro episodio disciplinario en la temporada

Esta no es la primera vez que Alba se encuentra bajo revisión disciplinaria en 2025. Con su intensidad habitual, el español ha protagonizado varias jugadas polémicas, aunque en la mayoría de los casos ha evitado suspensiones.

Para Inter Miami, la multa representa un aviso más pero no afecta su alineación titular para la cita más importante del año.

Temas
Te puede interesar

Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

¡A un paso más! Inter Miami conquista la Conferencia Este y queda a un triunfo del título de la MLS

Inter Miami busca su primera final de MLS Cup tras una temporada histórica y récord de 56 partidos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
Última hora

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
HONDURAS

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional
Innovación como disuasión

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

Foto aérea de la entrada a una de las tiendas de la cadena minorista Costco.
MERCADO MINORISTA

Cadena de supermercados Costco presenta demanda contra aranceles

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.
Desaparición forzada

Edmundo González califica la condena del régimen chavista a su yerno de "venganza política"

Te puede interesar

DeSantis anuncia $112 millones para proyectos de calidad y suministro de agua en Florida
RECURSOS HÍDRICOS

DeSantis anuncia $112 millones para proyectos de calidad y suministro de agua en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a solo minutos con la llegada de los taxis aéreo eléctrico de Archer

Imagen referencial.
PRECAUCIONES

FBI Miami alerta sobre estafas con inteligencia artificial para la temporada navideña

El oficial Yandy Chirino y el señalado autor del crimen Jason Banegas.
SUCESO

Fiscalía muestra evidencia clave contra acusado de matar al policía Yandy Chirino en Hollywood

Mogherini se reúne con Raúl Castro durante su visita a Cuba en 2018.  
JUSTICIA

Federica Mogherini dimite como rectora del Colegio de Europa tras ser imputada por fraude y corrupción