viernes 5  de  diciembre 2025
Baloncesto

Fin de la racha: LeBron James pierde una de sus históricas marcas

LeBron James vio interrumpida una de las rachas más impresionantes en la historia de la NBA. El alero de los Los Angeles Lakers terminó con solo ocho puntos

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

El astro LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, salta para encestar un balón en un partido, el 30 de abril de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

LeBron James vio interrumpida una de las rachas más impresionantes en la historia de la NBA. El alero de los Los Angeles Lakers terminó con solo ocho puntos en la victoria 123-120 frente a los Toronto Raptors, poniendo fin a su marca de 1.297 partidos consecutivos anotando al menos 10 puntos, un registro que llevaba vigente desde el 5 de enero de 2007.

Hachimura firma el triple ganador tras pase de LeBron

En un final dramático, James optó por asistir a Rui Hachimura en lugar de tomar él mismo el tiro decisivo. La decisión resultó perfecta: Hachimura clavó un triple que sentenció el duelo en favor de los Lakers.

El entrenador JJ Redick destacó la inteligencia y la conciencia del juego del veterano de 40 años:

“LeBron es muy consciente de cuántos puntos lleva en cada momento. Lo hizo como tantas veces antes”, declaró a los medios al final del juego.

Una noche complicada al tiro

Aunque dispuso de varias oportunidades para llegar a los 10 puntos, LeBron estuvo particularmente impreciso, firmando un 4 de 17 en tiros de campo. Aun así, aportó 11 asistencias, demostrando que sigue impactando el juego más allá de la anotación.

Un inicio de temporada atípico para LeBron

Tras seis partidos disputados, James está promediando 14 puntos por encuentro, la cifra más baja de su carrera. La ofensiva angelina, sin embargo, está siendo liderada por Luka Doncic y Austin Reaves, en un equipo que marcha con un sólido 16-5 en la temporada.

