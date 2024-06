Scaloni sobre Messi y Di María: "No tiene sentido pensar en cuando no estén"

ATLANTA.- Que si es la despedida de Ángel di María con Argentina. Que si Lionel Messi atisba el punto final de su extraordinaria carrera. ¿Qué va a pasar después de que se marchen? En la víspera de iniciar la defensa del título de la Copa América, el técnico albiceleste Lionel Scaloni se plantó contra el discurso de nostalgia — de “último baile” — que cerca a su equipo y que en particular apunta a dos jugadores que han forjado un legado apoteósico.

“No me preocupa lo de Messi y Di María”, dijo Scaloni el miércoles en la rueda de prensa previo al debut contra Canadá. "No tiene mucho sentido pensar cuando no estén. Disfrutémoslos ahora, veremos qué pasa más adelante”.