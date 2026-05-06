miércoles 6  de  mayo 2026
Fútbol

¿Seguirá Simeone? El Atlético enfrenta otro año sin títulos y crecen las dudas sobre el futuro del Cholo

Diego Simeone dejó dudas sobre su continuidad tras otra temporada sin títulos del Atlético de Madrid. La eliminación ante Arsenal reabre el debate sobre el futuro del técnico argentino después de casi 15 años en el club.

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, reacciona durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Club Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Estadio Metropolitano de Madrid el 2 de abril de 2025.&nbsp;

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, reacciona durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Club Atlético de Madrid y el FC Barcelona en el Estadio Metropolitano de Madrid el 2 de abril de 2025. 

AFP / Pierre-Philippe MARCOU
Por Pedro Felipe Hernández

La eliminación del Atlético de Madrid en semifinales de la UEFA Champions League ante el Arsenal dejó algo más que frustración deportiva: volvió a abrir el debate sobre el futuro de Diego Simeone después de una quinta temporada consecutiva sin títulos.

Tras la derrota 1-0 en Londres, el técnico argentino fue consultado sobre si todavía tiene fuerzas para continuar al frente del club rojiblanco. Su respuesta encendió las alarmas.

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“Ahora no, definitivamente ahora no”, respondió Simeone, dejando incertidumbre sobre su continuidad de cara a la próxima temporada.

El Cholo lleva casi 15 años al mando del Atlético y es el entrenador más influyente de la historia reciente del club. Bajo su dirección, el equipo conquistó dos títulos de La Liga, alcanzó dos finales de Champions League y se consolidó como una potencia europea capaz de competir con gigantes como el Real Madrid y el FC Barcelona.

Sin embargo, desde el campeonato liguero conseguido en 2021, el Atlético no ha vuelto a levantar un trofeo. Aunque el club mantiene presencia competitiva en Europa y en España, la exigencia de la afición ha aumentado.

“Hemos crecido enormemente como club, somos reconocidos en Europa y el mundo, pero la afición quiere ganar. Llegar a semifinales no basta”, admitió Simeone tras la eliminación.

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El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, hace un gesto en la banda durante la final de la Copa del Rey entre el Club Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio La Cartuja de Sevilla, el 18 de abril de 2026.

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, hace un gesto en la banda durante la final de la Copa del Rey entre el Club Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio La Cartuja de Sevilla, el 18 de abril de 2026.

El técnico argentino también ha intentado evolucionar futbolísticamente en las últimas temporadas, alejándose parcialmente del estilo ultradefensivo que marcó sus mejores años. Este curso, el Atlético mostró una propuesta más ofensiva, aunque insuficiente para superar al sólido Arsenal de Mikel Arteta.

A pesar de la decepción europea, el club encontró algunas señales positivas durante la campaña. Giuliano Simeone se consolidó en el primer equipo, Ademola Lookman tuvo un impacto inmediato tras llegar en enero y Marc Pubill se convirtió en una de las revelaciones defensivas del equipo.

La temporada también podría marcar el cierre de ciclo de referentes históricos. Antoine Griezmann se marchará a la MLS para jugar con el Orlando City SC, mientras que el futuro de Koke Resurrección sigue sin resolverse.

Simeone elogió públicamente a ambos jugadores tras la eliminación europea.

“Espero que nuestra afición le dé a Antoine el apoyo que se ha ganado”, dijo sobre Griezmann. Sobre Koke, añadió: “Dio una lección magistral de cómo jugar al fútbol a su edad”.

Ahora, el Atlético afronta un verano decisivo. La reconstrucción de la plantilla y la posible salida de Simeone podrían marcar el final de una era histórica en el club madrileño.

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