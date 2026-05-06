Infantino defiende los altos precios del Mundial 2026: “Tenemos que aplicar las tarifas del mercado”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso de las fuertes críticas por el elevado costo de las entradas para el Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que los precios responden a la realidad del mercado del entretenimiento en Estados Unidos.

Durante su participación en la Conferencia Global del Instituto Milken, en Beverly Hills, el dirigente defendió tanto los valores oficiales como los precios alcanzados en la reventa, que han generado indignación entre grupos de aficionados europeos.

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La organización Football Supporters Europe (FSE) incluso presentó una demanda ante la Comisión Europea por considerar que la política de precios de FIFA es “extorsiva” y una “traición monumental” para los aficionados.

La polémica se intensificó después de que en la plataforma oficial FIFA Marketplace aparecieran entradas para la final con precios superiores a los dos millones de dólares por paquete de cuatro boletos.

“Que alguien publique entradas a dos millones de dólares no significa que ese sea el precio real ni que alguien vaya a comprarlas”, afirmó Infantino. “Y si alguien lo hace, personalmente le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia”.

Infantino insistió en que el Mundial se celebrará en “el mercado del entretenimiento más desarrollado del mundo”, por lo que la FIFA considera lógico adaptar sus precios a esa realidad económica.

“Tenemos que mirar el mercado. Estamos en Estados Unidos y debemos aplicar las tarifas del mercado”, explicó.

El dirigente también argumentó que las leyes estadounidenses permiten la reventa de entradas y que vender boletos demasiado baratos solo impulsaría una especulación aún mayor.

Además, recordó que la demanda para el torneo de 2026 ha sido histórica, con más de 500 millones de solicitudes de entradas, una cifra muy superior a las registradas para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022 juntos.

Infantino destacó que cerca del 25% de las entradas para la fase de grupos tuvieron precios inferiores a 300 dólares y comparó esos valores con otros espectáculos deportivos estadounidenses.

“No se puede ir a ver en Estados Unidos un partido universitario, y mucho menos un gran evento profesional, por menos de 300 dólares”, sostuvo. “Y esto es una Copa del Mundo”.