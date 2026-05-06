Toto Wolff celebra la carrera de Antonelli en Miami y hace una invitación a dejar de lado las expectativas

El team principal de Mercedes está consciente del fenómeno en el que se ha convertido el joven piloto alrededor del mundo y sobre todo en Italia, por lo que ha tomado la decisión de protegerlo.

Desde el inicio de la temporada 2026 de Formula 1, Andrea Kimi Antonelli se ha mantenido como uno de los protagonistas del campeonato, sobre todo después de conseguir su tercera victoria consecutiva durante el GP de Miami 2026.

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Ahora mismo y antes de celebrarse la siguiente carrera en Montreal, Antonelli lidera el campeonato de pilotos con una ventaja de 20 puntos sobre su compañero de equipo, el ya experimentado George Russell, por lo que la presión y las expectativas sobre el italiano empiezan a ser un tema que Mercedes ha puesto sobre la mesa.

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Aunque Toto Wolff ha elogiado el desempeño del italiano en Miami, incluso declarando que el GP de Miami es para él la mejor carrera de Antonelli hasta el momento, también ha señalado que es momento para Mercedes de “meter el freno de mano”.

Wolff reconoce la manera en la que la popularidad de Antonelli ha crecido, sobre todo en Italia, en donde ya ven al piloto de 19 años como el encargado de regresarlos al pináculo del automovilismo mundial.

“El mayor problema es la opinión pública italiana. Ahora que no están clasificados en fútbol, todo gira en torno a Sinner (tenista italiano) y Antonelli. Y eso es algo que tenemos que controlar”, explica Toto Wolff.

El team principal de la escudería de las flechas plateadas asegura que es trabajo de todos en Mercedes lograr que Kimi mantenga los pies en el suelo, una tarea que se complementa a la perfección con los valores y la educación que aún sigue recibiendo en casa.

Toto Wolff ha sido el primero en reconocer el gran talento del piloto, y sabe que para explotar al máximo su potencial es necesario ir poco a poco en la curva de aprendizaje del italiano, por lo que hace una invitación a que las expectativas se mantengan en su justa medida, pues los errores y los contratiempos son inevitables.

“Puede ganar muchos campeonatos en diez o quince años, pero no queremos tropezar ahora solo porque las expectativas sean demasiado altas".

Para el mandamás de Mercedes esta es una tarea que apenas empieza, pues aún faltan 18 carreras este año: "No creo que ninguno de nosotros hubiera esperado este tipo de carrera (en Miami). Le hemos dado un coche que es muy bueno y un motor que es correcto, pero cómo ha podido monetizar eso cada fin de semana es especial”, finalizó Wolff.