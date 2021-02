Serena Williams agradece demora del Abierto de Australia

En la derrota del Abierto de Estados Unidos contra la bielorrusa Victoria Azarenka, Williams se lesionó el talón de Aquiles del pie izquierdo, que luego le obligaría a retirarse en la segunda vuelta del Roland Garros.

Pero la lesión ya es cosa del pasado, este lunes venció en el torneo Yarra Valley Classic de Melbourne, previo al Abierto de Australia, a la australiana Daria Gavrilova 6-1, 6-4 en Melbourne Park, con el 75% de los puntos en el primer servicio. Además de par de aces.

"Fue genial para mí porque necesitaba el tiempo", dijo Williams a los periodistas después de vencer a Gavrilova, cuando se le preguntó sobre su preparación para el Abierto de Australia, según resaña Forbes.com. “No pude practicar por culpa de mi (tendón) aquiles ... No creo que hubiera estado aquí si fuera durante la temporada regular. Así que, vaya, esa fue una bendición no deseada, diría yo, pero era muy necesaria para mí. Así que definitivamente me tomé ese tiempo para recuperarme y hacer lo mejor que puedo".

Ahora Williams, se preparó para el Abierto de Australia en Adelaide, Australia del Sur, junto con los mejores jugadores, incluidos Rafael Nadal, Novak Djokovic y Simona Halep, Rumania demostró estar sana y lista para ir por ese Grand Slam 24 que se le ha hecho imposible en cuatro finales desde 2018.