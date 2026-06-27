sábado 27  de  junio 2026
TENIS

Djokovic advierte que llega mejor preparado a Wimbledon, tras la decepción de Roland Garros

El serbio Novak Djokovic admitió que "Roland Garros fue muy exigente físicamente", pero agregó que "estoy orgulloso de mi esfuerzo"

El serbio Novak Djokovic celebra durante un partido en Roland Garros.

El serbio Novak Djokovic celebra durante un partido en Roland Garros.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WIMBLEDON.- El serbio Novak Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon, aseguró este sábado que llega al torneo londinense, que comienza el lunes, "mejor preparado" que a Roland Garros, tras caer en tercera ronda en París.

"Roland Garros fue muy exigente físicamente. Jugué tres partidos y todos duraron alrededor de cuatro horas (salvo el primero, que gané en menos de tres)", destacó el serbio de 39 años, que persigue desde 2023 un histórico vigesimoquinto título de Grand Slam.

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"Pero estoy orgulloso de mi esfuerzo. Perdí en tercera ronda contra un rival de menos de veinte años (el brasileño Joao Fonseca, 27 del mundo) y luché hasta el final", afirmó.

Djokovic ocupa actualmente el octavo puesto del ránking ATP.

Después de su lesión en el hombro derecho, que le mantuvo alejado del circuito entre el Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos, donde cayó en octavos de final a principios de marzo, y el Masters 1000 de Roma (segunda ronda), a comienzos de mayo, "el plan era, en cualquier caso, llegar en mi mejor nivel a Wimbledon", explicó el serbio, finalista del Abierto de Australia a principios de año.

"Sabía que, tras haber jugado muy pocos partidos oficiales antes de disputar Roland Garros, sería bastante difícil llegar lejos en París. Y así fue", insistió Djokovic, que debutará el lunes en Wimbledon frente al chino Wu Yibing (99º del mundo).

Sin embargo, esa temprana eliminación "me dio un poco más de tiempo para preparar Wimbledon", valoró positivamente el serbio, semifinalista del Grand Slam londinense el año pasado.

"En comparación con el polvo de ladrillo, jugar sobre hierba exige menos esfuerzo físico y eso me beneficia", explicó Djokovic, que esta temporada solo ha disputado cuatro torneos.

Sabalenka no piensa en el ránking

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno de la clasificación mundial, cuyo dominio se ve amenazado por la kazaja Elena Rybakina, aseguró este sábado en Londres, antes del inicio el lunes del torneo de Wimbledon, que no piensa en el ránking.

"A estas alturas de mi carrera, la verdad es que no me preocupa demasiado el ránking", añadió la ganadora de cuatro Grand Slam y número uno mundial desde 2024.

En Wimbledon, un torneo donde la bielorrusa de 28 años nunca ha alcanzado la final, mientras que Rybakina se proclamó campeona en 2022, Sabalenka afirmó que va a centrarse en ella misma.

"Lo que ella haga aquí es asunto suyo", comentó en referencia a la kazaja, que todavía no ha ocupado el puesto de número uno del mundo.

FUENTE: AFP

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