Sergio Busquets anuncia su retiro para cuando finalice la temporada de la MLS

Sergio Busquets, del Inter Miami, en acción contra Brandt Bronico (13), del Charlotte FC, durante un desafío en Fort Lauderdale.

MIAMI.- El mediocampista Sergio Busquets , exfigura del Barcelona y de la selección española, anunció la noche del jueves que colgará las botas al terminar la temporada 2025 con el Inter Miami de la liga norteamericana ( MLS ).

"Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido", afirmó el centrocampista de 37 años en un video difundido en su cuenta de Instagram.

Fútbol Mascherano se queja del calendario: Inter Miami sin descanso antes de enfrentar a Seattle

Busquets, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con La Roja, conquistó nueve ligas españolas y tres Champions League con el Barcelona, antes de unirse en 2023 al Inter Miami siguiendo los pasos de su amigo Lionel Messi.

"Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional", explicó el catalán. "Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé. El fútbol me ha regalado vivencias únicas en lugares maravillosos junto a los mejores compañeros de viaje".

Elegante y habilidoso con el balón, y poseedor de una extraordinaria inteligencia táctica, Busquets es considerado por muchos como uno de los mejores centrocampistas defensivos de la historia del fútbol.

Su anuncio de retiro es el primero entre los llamados Cuatro Fantásticos del Inter, que también integran su compatriota Jordi Alba y el uruguayo Luis Suárez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Busquets (@5sergiob)

Todos ellos, de entre 36 y 38 años de edad, apuran la recta final de sus legendarias carreras en Miami, donde aterrizaron siguiendo la estela de Messi.

El mundo del fútbol está pendiente del esperado anuncio de renovación del astro argentino, que podría extender su contrato más allá de 2026, mientras que Jordi Alba amplió en mayo su compromiso hasta el final de 2027.

Suárez, de su lado, termina su contrato en diciembre y un mes atrás se mostró abierto a alargar su estancia en Miami.

En su último baile juntos, el cuarteto de exbarcelonistas tratará de brindarle al Inter el primer título de la MLS de su historia en esta temporada, que concluye con la final a partido único el 6 de diciembre.

Miami tiene todavía por delante cinco partidos de la fase regular para disputar antes del arranque de los playoffs, el 24 de octubre.

Brújula en Miami

A pesar de su declive físico, Busquets ha sido una pieza fija del centro del campo del Inter tanto para Gerardo Martino, su exentrenador en el Barcelona, como ahora para Javier Mascherano, excompañero en el club catalán.

"Busquets ha sido fundamental para el crecimiento continuo del club, aportando su visión y calidad en el mediocampo, así como su experiencia y liderazgo", reconoció en un comunicado la joven franquicia copropiedad de David Beckham.

La noche del miércoles, el español jugó los 90 minutos en la goleada 4-0 de visita ante New York City FC. Sin regresar a Miami, el Inter visitará el sábado al Toronto FC.

Antes de que Mascherano atendiera a los medios la mañana del viernes, varios jóvenes del plantel, como el venezolano Telasco Segovia, expresaron en redes sociales su agradecimiento a Busquets por sus enseñanzas.

"Gracias al Inter Miami por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena", dijo Busi sobre su aventura norteamericana.

"El club de mi vida"

El mediocentro reservó un mensaje especial para el Barcelona, el club donde jugó su padre, el portero Carlos Busquets, y al que llegó como juvenil.

"El club de mi vida", resumió.

"Allí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré".

En mayo de 2023, Busquets cerró una etapa de 15 temporadas en las que fue estandarte de un equipo que dominó el fútbol mundial a principios de la década de 2010.

A las órdenes de Pep Guardiola, Busquets fue ancla de uno de los más brillantes y memorables centros del campo, junto a los también retirados Xavi y Andrés Iniesta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Busquets (@5sergiob)

El trío fue también el motor creativo de la mejor selección española de la historia, con la que Busquets alzó los trofeos del Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Participante en cuatro Mundiales, el último de ellos en Catar 2022, Busquets dejó la Roja ese año como el tercer jugador con más partidos disputados, 143, por detrás de Sergio Ramos (180) e Iker Casillas (167).

En su exuberante vitrina relucen 32 trofeos con el Barcelona en sus más de 700 partidos con el uniforme azulgrana.

Con el Inter conquistó el título de la Leagues Cup de 2023, la primera competencia en la que Messi, Jordi Alba y él se enfundaron la camiseta rosa.

FUENTE: AFP