Sergio Busquets: "Estoy disfrutando los últimos momentos"

El español Sergio Busquets (izquierda) y el argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebran tras un gol de su club en un partido, el 28 de mayo de 2025.

MIAMI.- A pesar de que el reloj marca sus últimos minutos como futbolista profesional, el mediocampista Sergio Busquets dijo este miércoles estar disfrutando el epílogo de su carrera en el Inter Miami , que el domingo jugará la semifinal de la Conferencia Este de la MLS.

La trayectoria del campeón del mundo con España en 2010, que anunció en septiembre su retiro al término de la actual temporada de la liga norteamericana, podría terminar el fin de semana en caso de que el club floridano no venza al FC Cincinnati.

FÚTBOL Para Sergio Busquets, su retiro obedece a la "ley del fútbol"

"Desde que llegó el anuncio sabía que cada vez quedaba menos", dijo a periodistas un sonriente Busquets, de 37 años, en la sede de entrenamiento del Inter.

"Lo importante es tener la conciencia tranquila y estar seguro de la decisión. Estoy disfrutando los últimos momentos", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Busquets (@5sergiob)

Inter Miami regresará a la competencia después del receso por la fecha FIFA para visitar a Cincinnati en el TQL Stadium en busca de su primer pase a una final de conferencia.

El cuadro dirigido por el argentino Javier Mascherano retornó a los entrenamientos el lunes y contó con sus principales figuras, incluido el astro Lionel Messi.

"Esperamos un partido muy difícil", dijo Busquets, tercer jugador con más partidos (113) en la historia de las 'Garzas'. "Ellos son muy fuertes en su estadio y llevan varios años haciéndolo muy bien, va a ser un reto para nosotros".

"No voy a ser hipócrita y comparar este reto con otros más importantes, pero me hace mucha ilusión, es un orgullo participar en el crecimiento del club y los compañeros", añadió 'Busi'.

Momento especial

El equipo copropiedad de David Beckham, que nunca ha ganado el título de la MLS, tuvo un momento especial este miércoles al conmemorar la clasificación de Haití al Mundial de Norteamérica 2026.

Previo al inicio del entrenamiento, la plantilla realizó un túnel de celebración para el extremo haitiano Fafá Picault, quien entre risas recibió el reconocimiento de sus compañeros.

Picault es habitual en el equipo caribeño, aunque se perdió por lesión la convocatoria para la fecha final de la eliminatoria de la CONCACAF, en la que su país obtuvo el martes el boleto de regreso a un Mundial tras una ausencia de 52 años.

"Súper emocionado, súper feliz", dijo Picault previo al inicio de la práctica. "Es un orgullo para todos nosotros, el país y nuestras familias".

FUENTE: AFP