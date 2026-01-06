Sergio Checo Pérez destapa el infierno que vivió en Red Bull junto a Verstappen

El piloto de Red Bull, Max Verstappen (derecha), y su compañero Sergio Pérez saludan al público en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México previo al Gran Premio de México, el domingo 27 de octubre de 2024.

Sergio Checo Pérez rompió el silencio y dejó una de las reflexiones más crudas de su carrera al hablar sobre su paso por Red Bull Racing. En entrevista con Cracks Podcast, conducido por Oso Trava, el piloto mexicano aseguró que su salida de Milton Keynes no se debió a una falta de rendimiento, sino a una estructura interna donde el poder y la política terminaron imponiéndose a las carreras.

“Muchos no entienden lo que es ser un piloto latino en este nivel”, afirmó Pérez, al explicar que en Red Bull nunca tuvo margen de error. Cada fin de semana era una evaluación constante de su derecho a estar en la Fórmula 1, mientras que otros pilotos sí gozaban de paciencia y respaldo.

Checo reveló que desde su primera conversación con Christian Horner el mensaje fue claro: “Vamos a correr con dos coches porque el reglamento nos obliga, pero este proyecto ha sido creado para Max”. Esa frase, según el mexicano, marcó toda su etapa en el equipo.

Sergio Pérez (9).jpg El mexicano Sergio "Checo" Pérez, en ese entonces de Red Bull, camina hacia el garaje previo al Gran Premio de Abu Dabi, el 7 de diciembre de 2024. AFP

Checo Pérez no ocultó nada sobre ser compañero de Verstappen

El tapatío fue contundente al describir su rol: ser compañero de Max Verstappen en Red Bull es, para él, “el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos”. Aunque reconoció la calidad humana del neerlandés fuera del coche, aseguró que dentro de la pista se transformaba por completo, generando tensiones que el equipo nunca supo —o quiso— manejar.

Pérez también expuso una situación clave en el desarrollo del monoplaza. En el simulador, sus tiempos eran incluso mejores que los de Verstappen, pero todo cambió cuando llegaron las mejoras. “Ahí hay una dirección muy clara a la que se tiene que ir y es cuando empiezo a tener problemas”, explicó, sugiriendo que la evolución del coche dejó de adaptarse a su estilo de conducción.

"Es un equipo complicado, ser el compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la F1. El proyecto de Red Bull está hecho para Max, explicó Sergio Checo Pérez sobre trabajar con Max Verstappen. "Es un equipo complicado, ser el compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la F1. El proyecto de Red Bull está hecho para Max, explicó Sergio Checo Pérez sobre trabajar con Max Verstappen.

La presión interna era constante: “Si yo era muy rápido, era un problema. Si yo era más lento que Max, era un problema”, relató. Incluso en su despedida, cuestionó a Horner sobre el futuro del segundo asiento. La respuesta fue reveladora: siempre había otro piloto esperando, una señal de que el sistema estaba diseñado para reemplazar, no para construir.

Hoy, Checo Pérez encara una nueva etapa lejos de Red Bull, con la convicción de que la “piel dura” que forjó en ese entorno será clave para liderar nuevos proyectos. No busca aprobación, sino respeto. Y deja una conclusión clara: en Red Bull, el proyecto no giraba alrededor del equipo, sino de un solo nombre.