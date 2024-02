Serie del Caribe: Licey, un equipo que sabe sobreponerse de las adversidades

Este año, en la final de Lidom tuvieron que remontar una serie 0-2 ante las Estrellas Orientales para poder obtener el título 24 en su país y el boleto a Miami.

"Tenemos que saber aprender de lo que hicimos ayer y tenemos que tratar de salir con mejor ánimo. Hay que jugar el juego que nosotros sabemos jugar. Acá no hay país débil", dijo este viernes Emilio Bonifacio, quien conectó sencillo en el octavo inning para empatar el juego y luego la carrera de la ventaja.

El capitán del equipo azul y quien estuvo cuatro años con los Marlins de Miami y conoce el LoanDepot Park, aunque encontró cosas diferentes.

"Cuando yo jugué acá había grama natural y ahora no, me sentí un poco incómodo y con miedo porque no sabía cuánto podía rebotar la bola, pero está muy parecida a una grama natural", siguió el jardinero del Licey. "Se siente bien volver. Ayer me senté en el que era mi looker".

Bonifacio sabe que no puede pensar en que todos los torneos serán iguales, pero espera la reacción del equipo para los venideros juegos.

"Ya el juego (contra La Guaira) queda en el pasado y hay que tratar de salir mejor. No tienes mucho tiempo para pensar en cosas negativas y hay que mantenerse como somos los dominicanos, mientras más alegre estemos nos vamos a mantener más enfocados", concluyó.