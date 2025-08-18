lunes 18  de  agosto 2025
Béisbol

El futuro de la MLB podría cambiar con expansión y realineación

Rob Manfred abre la puerta a una expansión de la MLB: posibles 32 equipos y realineación geográfica

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, habla con la prensa, el 1 de agosto de 2025.

PATRICK MCDERMOTT / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El comisionado de Major League Baseball (MLB), Rob Manfred, aseguró durante la transmisión del Little League Classic en ESPN que la liga podría vivir cambios históricos en los próximos años. El dirigente mencionó la posibilidad de expandir la MLB a 32 equipos y, con ello, implementar una realineación geográfica que reduzca los viajes y optimice el formato de playoffs.

“Creo que expansión y realineación están relacionadas. Si expandimos, podríamos reorganizar geográficamente a los equipos, lo que ahorraría desgaste a los jugadores y haría el formato de postemporada más atractivo para cadenas como ESPN”, declaró Manfred.

Kyle Stowers, de los Marlins de Miami, cruza la primera base tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada en el American Family Field, el 25 de julio de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.
La MLB no se expande desde 1998

La última vez que la MLB sumó franquicias fue en 1998, con la llegada de los Arizona Diamondbacks y los Tampa Bay Rays, elevando a 30 el número de equipos. Manfred ha reconocido en varias ocasiones que existe demanda de béisbol en nuevas ciudades, lo que abre la puerta a un proyecto de expansión similar al de la NFL y la NHL, ligas que ya cuentan con 32 franquicias.

oakland4ever.jpg
Una seguidora de los Atléticos de Oakland muestra un letrero tras el encuentro del miércoles 25 de septiembre de 2024, ante los Rangers de Texas

Situación de los A’s y Rays despeja el camino

Uno de los motivos de la cautela del comisionado en los últimos años fue la incertidumbre con respecto a los Oakland Athletics y los Tampa Bay Rays. Sin embargo, en 2025 ambos casos parecen encaminados:

Los A’s iniciaron la construcción de su nuevo estadio en Las Vegas en junio.

Los Rays se venderán en septiembre a un nuevo grupo propietario que busca mantener al club en Tampa Bay/St. Petersburg.

El CBA y posibles cambios económicos

El actual convenio colectivo (CBA) expira al término de la temporada 2026. Se espera que las negociaciones sean tensas, con la posibilidad de que los dueños planteen la introducción de un tope salarial.

Manfred y la era de los cambios en MLB

Desde su llegada como comisionado, Rob Manfred ha impulsado numerosas reformas: playoffs ampliados, reloj de pitcheo, restricciones al shift defensivo, revisión en video y el corredor fantasma en extra innings. Además, la MLB se encuentra cerca de implementar el sistema ABS (desafío de bolas y strikes) en los próximos años.

Rob Manfred (3).jpg
Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, habla durante el draft en Fort Worth, Texas, el domingo 14 de julio de 2024.

Con la expansión a 32 equipos sobre la mesa, la liga podría entrar en una de sus transformaciones más profundas desde finales del siglo XX.

