martes 12  de  agosto 2025
Béisbol

Shohei Ohtani enfrenta demanda en Hawái por presunta interferencia en proyecto inmobiliario

El astro japonés de los Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, y su agente, Nez Balelo, fueron demandados en la Corte de Circuito de Hawái

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, regresa al dugout en el tercer inning del tercer juego de la Serie Mundial, el 28 de octubre de 2024.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El astro japonés de los Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, y su agente, Nez Balelo, fueron demandados en la Corte de Circuito de Hawái por un desarrollador y una agente inmobiliaria que los acusan de provocar su despido de un lujoso proyecto inmobiliario valuado en $240 millones en la codiciada costa de Hapuna, en la Isla Grande.

La demanda, presentada por el desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y la corredora Tomoko Matsumoto, sostiene que Ohtani y Balelo utilizaron su influencia y fama para presionar a su socio comercial, Kingsbarn Realty Capital, con el fin de excluirlos del proyecto The Vista at Mauna Kea Resort, compuesto por 14 residencias con un valor promedio de $17.3 millones cada una.

Según los documentos, Ohtani había sido contratado en 2023 como imagen del desarrollo, comprometiéndose a comprar una de las viviendas y a promocionar el complejo como su “primer residente”, con el objetivo de atraer al mercado japonés de lujo.

Los demandantes afirman que Balelo “se convirtió rápidamente en una fuerza disruptiva”, exigiendo concesiones y amenazando con retirar a Ohtani del acuerdo si no se cumplían sus condiciones. La demanda indica que Kingsbarn cedió a estas presiones y, el mes pasado, despidió a Hayes y Matsumoto, lo que podría ocasionarles la pérdida de millones en ganancias, comisiones y honorarios de construcción.

El texto legal acusa a Ohtani y a su agente de interferencia contractual, enriquecimiento injusto y abuso de poder, alegando que actuaron únicamente en beneficio propio.

Ohtani, de 31 años, es considerado una de las mayores estrellas internacionales en la historia del béisbol, con tres premios MVP y un contrato récord de 10 años y $700 millones con los Dodgers, equipo con el que ganó la Serie Mundial 2024.

Un portavoz de CAA Baseball, agencia de Balelo, declinó hacer comentarios. Hasta el momento, Kingsbarn no ha respondido a la prensa.

