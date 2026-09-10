Shohei Ohtani irá a la lista de lesionados de los Dodgers

Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles regresa al banquillo tras ser ponchado en la sexta entrada contra los Cardenales de San Luis en el Dodger Stadium el 2 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, California.

Los Ángeles toma la decisión de apartar al japonés durante 15 días para que se recupere de las molestias en el bíceps derecho y la rodilla izquierda.

Los Dodgers de Los Ángeles colocarán al japonés Shohei Ohtani en la lista de lesionados por 15 días, anunció este jueves el mánager Dave Roberts, en una decisión que busca darle al cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) el tiempo necesario para recuperarse de las molestias físicas que arrastra.

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Ohtani ha tenido dificultades ofensivas en las últimas semanas mientras lidia con dolor en el bíceps derecho y la rodilla izquierda. En sus últimos 15 partidos registra una línea ofensiva de .186/.324/.390, además de 22 ponches.

La situación había llevado a los Dodgers a detener también su actividad como lanzador, con el objetivo de preservar su estado físico de cara al tramo decisivo de la temporada.

“Es lo correcto”, afirmó Roberts. “Intentamos posponerlo todo lo que pudimos”.

La permanencia de Ohtani en la lista de lesionados hará que se pierda partidos hasta la última semana de la temporada regular. Será, además, la primera vez que el astro japonés ingresa a la lista de lesionados desde que firmó con los Dodgers hace tres años.

A diferencia de los jugadores de posición, que pueden regresar después de 10 días en la lista de lesionados, Ohtani debe permanecer un mínimo de 15 días debido a su condición de jugador de dos vías, capaz de desempeñarse tanto como bateador como lanzador.

Para ocupar su lugar en el roster, Los Ángeles convocará a su principal prospecto, el jardinero Josue De Paula, según confirmó Roberts.

La decisión llega en un momento positivo para los Dodgers en cuanto a resultados. El equipo derrotó el miércoles a los Cincinnati Reds para sumar su séptima victoria consecutiva y presenta un récord de 89-57, el segundo mejor de las Grandes Ligas, solo por detrás de los Milwaukee Brewers.

La ausencia de Ohtani supone un golpe importante para los Dodgers en la recta final de la campaña, especialmente mientras el club busca asegurar su posición de cara a los playoffs. El equipo, sin embargo, apuesta por que el descanso permita al japonés recuperar su mejor estado físico antes de la postemporada.