Simeone da por segura la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "No ha lugar"

El argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, celebra tras anotar un gol en un partido contra el Bayer Leverkusen, el 21 de enero de 2025.

Diego Simeone aseguró este martes que Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid , después de que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, expresara de forma tajante que el delantero argentino no saldrá del equipo.

"Si el dueño del club habla tajantemente de la manera en que habló, no hay más. Esto es como en los juicios: no ha lugar", afirmó el entrenador en la rueda de prensa previa al partido frente al Málaga, correspondiente a la primera jornada de LaLiga.

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Simeone explicó que el cuerpo técnico se concentra en cuidar al futbolista y conseguir que recupere su mejor condición física. Julián se incorporó hace una semana a la pretemporada, después de sus vacaciones tras disputar el Mundial 2026, en medio de las versiones sobre su intención de fichar por el Barcelona.

Julián Álvarez no jugará ante el Málaga

El técnico descartó la participación del atacante en el estreno liguero porque todavía no se encuentra en condiciones físicas adecuadas.

"Entendemos que no está para jugar o participar en este partido. Esperemos que en estos cuatro días evolucione un poco más y esté más cerca de lo que queremos", señaló.

Consultado sobre si Julián debería disculparse con los aficionados del Atlético, Simeone evitó pronunciarse directamente. El entrenador recordó situaciones similares con Diego Costa y Antoine Griezmann, y afirmó que respeta las opiniones de los seguidores.

FUENTE: EFE