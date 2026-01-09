Anthony Edwards alcanza los 10.000 puntos y entra en la historia de la NBA

Anthony Edwards fue el líder absoluto de una noche redentora en el Target Center, con 30 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias para darle el triunfo a los Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards sigue consolidándose como una de las grandes estrellas de la NBA . El escolta de los Minnesota Timberwolves se convirtió este jueves en el tercer jugador más joven en la historia de la liga en alcanzar los 10.000 puntos en su carrera.

El hito llegó con un tiro en suspensión a falta de 6:54 del último cuarto en el triunfo de Minnesota por 131-122 ante los Cleveland Cavaliers. Edwards necesitaba 23 puntos para alcanzar la marca y terminó el partido con 25 puntos, nueve asistencias y siete rebotes en 37 minutos de acción.

Con 24 años y 156 días, Edwards solo es superado en precocidad por LeBron James (23 años y 59 días) y Kevin Durant (24 años y 34 días), dos leyendas vivas del baloncesto.

Anthony Edwards, récords y legado en Minnesota

Edwards ya posee el récord de triples en la historia de los Timberwolves y actualmente ocupa el tercer lugar en la lista de máximos anotadores de la franquicia, solo por detrás de Kevin Garnett y Karl-Anthony Towns.

Seleccionado con el número uno del Draft de la NBA 2020, el jugador se ha convertido en un referente absoluto del equipo. Es tres veces All-Star y ha liderado a Minnesota a dos finales consecutivas de la Conferencia Oeste en las últimas dos temporadas.

Temporada de élite para la estrella de los Timberwolves

Antes del encuentro ante Cleveland, Anthony Edwards registraba mejores marcas de su carrera en varios apartados clave:

29,3 puntos por partido

50,4% en tiros de campo

40,7% en triples

Números que reflejan su evolución y lo confirman como uno de los jugadores más dominantes y completos de la NBA actual.

Con apenas 24 años, Anthony Edwards no solo hace historia, sino que apunta a marcar una era tanto en Minnesota como en la liga.