Jokic queda de baja en la NBA durante al menos cuatro semanas

El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, durante un partido contra el Heat de Miami, el 29 de diciembre de 2025.

LOS ÁNGELES.- El basquetbolista estrella de los Nuggets de Denver , Nikola Jokic , estará de baja al menos cuatro semanas, indicó este martes su equipo, que hizo así su primera estimación desde la lesión de rodilla del astro serbio, la cual hizo temer el lunes un percance mucho más grave en un primer momento.

"Nikola Jokic sufre una hiperextensión de la rodilla izquierda (...) Nikola será reevaluado en cuatro semanas", escribieron los Nuggets.

El pívot de 30 años, en liza para lograr un cuarto título de mejor jugador (MVP) de la temporada de la NBA, se lesionó el lunes en un partido en la cancha del Heat de Miami (derrota de los Nuggets 147-123).

Su rodilla quedó bloqueada después de que su compañero Spencer Jones le pisara involuntariamente en una acción defensiva en principio anodina.

Las imágenes del coloso serbio retorciéndose de dolor en el suelo dispararon las alarmas en la franquicia de Colorado, actualmente tercera de la Conferencia Oeste.

Los Nuggets están teniendo esta temporada numerosos contratiempos con las lesiones.

Además de Jokic, en la enfermería del equipo están también Aaron Gordon y Christian Braun, dos piezas clave que contribuyeron al título de 2023, así como Cameron Johnson, fichaje estrella antes de esta temporada.

Hasta ahora, Jokic tenía una media de 29.6 puntos, 12.2 rebotes y 11 asistencias, un ritmo que le convierte en uno de los favoritos al MVP.

La duda ahora está en saber si podrá llegar a 65 partidos disputados en la temporada regular (de los 82 del total), un requisito para poder optar al trofeo MVP.

Arsenal aplasta al Aston Villa

Golpe de autoridad del líder: el Arsenal goleó 4-1 al Aston Villa este martes en Londres, en el partido estrella de la decimonovena jornada de la Premier League.

Este triunfo permite a los Gunners terminar la primera vuelta del campeonato inglés y 2025 en lo más alto de la clasificación, con 45 puntos, distanciándose por ahora con cinco más que el segundo, el Manchester City (40), que el jueves visita al Sunderland.

Pero, sobre todo, el Arsenal abre un hueco de seis puntos con el tercero de la clasificación, precisamente el Aston Villa (39), que antes de este partido había encadenado ocho partidos seguidos de Premier League ganando y once victorias consecutivas, teniendo en cuenta también las otras competiciones.

