martes 13  de  enero 2026
Baloncesto

James Harden supera a Shaquille O’Neal y entra al top 9 histórico de anotadores de la NBA

James Harden superó a Shaquille O’Neal en la lista histórica de puntos de la NBA tras anotar 32 puntos en la victoria de los Clippers sobre los Hornets.

James Harden, número 1 de los LA Clippers, recibe un homenaje tras convertirse en el noveno máximo anotador de la historia de la NBA durante la segunda mitad del partido contra los Charlotte Hornets en el Intuit Dome el 12 de enero de 2026 en Inglewood, California.&nbsp;&nbsp;

James Harden, número 1 de los LA Clippers, recibe un homenaje tras convertirse en el noveno máximo anotador de la historia de la NBA durante la segunda mitad del partido contra los Charlotte Hornets en el Intuit Dome el 12 de enero de 2026 en Inglewood, California.  

Ronald Martinez/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

James Harden sigue agrandando su legado en la NBA. El base de Los Angeles Clippers alcanzó un nuevo hito histórico al superar a Shaquille O’Neal y colocarse en el noveno puesto de máximos anotadores de todos los tiempos durante la victoria 117-109 sobre los Charlotte Hornets.

Harden logró la marca con un triple desde la parte alta del arco en el tercer cuarto, con el que dejó atrás los 28.596 puntos de O’Neal y alcanzó los 28.614 en temporada regular. El escolta terminó el partido con 32 puntos, siendo una de las piezas clave del triunfo angelino.

Harden, entre los grandes de la historia

Con este logro, Harden se mete en un ranking de élite que lidera LeBron James (42.601), seguido por Kareem Abdul-Jabbar (38.387) y Karl Malone (36.928). Entre los jugadores activos, también figuran Kevin Durant, séptimo, y el propio Harden, ahora noveno.

El MVP de 2018 es además tricampeón anotador de la NBA (2018, 2019 y 2020) y posee el récord de 32 partidos consecutivos anotando al menos 30 puntos, una de las rachas más impresionantes en la historia de la liga.

Aportes clave en la victoria de los Clippers

En el duelo ante Charlotte, Kawhi Leonard fue el máximo anotador con 35 puntos y una efectividad de 11 de 19 en tiros de campo. Desde el banquillo, Jordan Miller aportó 14 unidades, mientras que Harden lideró la ofensiva junto a Leonard.

Además, Harden sumó 10 asistencias, llegando a 8.604 en su carrera, lo que lo ubica como 12.º en la lista histórica de la NBA. Está a solo 363 asistencias de superar al legendario Gary Payton.

Clippers siguen en la pelea

La victoria deja a los Clippers a solo un partido de los Memphis Grizzlies en la lucha por el último puesto del play-in del Oeste, manteniendo vivas sus opciones de postemporada.

Con 36 años, James Harden sigue escribiendo capítulos dorados en su carrera y demostrando que aún tiene mucho que ofrecer entre los grandes de la NBA

