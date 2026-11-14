sábado 14  de  noviembre 2026
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Sobreviviente de la tragedia del Chapecoense se retira del fútbol con ascenso a Primera División

El lateral Alan Ruschel, sobreviviente del accidente aéreo del Chapecoense, hizo oficial su retiro del balompié este sábado tras la victoria del Juventude

El lateral brasileño Alan Ruschel, en ese entonces del Chapecoense, hace un gesto durante un partido, el 7 de agosto de 2017.

El lateral brasileño Alan Ruschel, en ese entonces del Chapecoense, hace un gesto durante un partido, el 7 de agosto de 2017.

JOSEP LAGO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

SAO PAULO.- A diez años de sobrevivir a la tragedia aérea del Chapecoense, el lateral brasileño Alan Ruschel se retiró este sábado del fútbol, con un triunfo de su club Juventude que lo asciende a Primera División.

Ruschel, de 37 años, es uno de los seis sobrevivientes del avión que se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en Colombia cuando llevaba al entonces equipo revelación de Brasil a la final de la Copa Sudamericana, con un saldo de 71 muertos.

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Es el único futbolista que volvió a la actividad profesional luego de salvarse del accidente.

"Esta hinchada merece esto por todo lo que hizo por mí, siempre me apoyó, siempre me abrazó", celebró tras la victoria como local de Juventude por 2-0 contra Botafogo-SP, en la 38ª fecha de la Serie B del Brasileirão.

"Dios me dio una segunda oportunidad", había dicho esta semana en un video para anunciar su retiro, en el que mostró las cicatrices que le dejó el accidente.

El triunfo devuelve al equipo de Río Grande do Sul a la elite del fútbol brasileño, luego de su descenso en 2025.

Ruschel entró al estadio alzado en andas por hinchas y en medio de una ovación de los alviverdes.

El lateral izquierdo jugó los últimos 15 minutos del partido y lo hizo como capitán.

Tras el pitido final, festejó en el césped junto a sus dos hijos: "Más adelante van a entender lo que su papá pasó y también lo que su papá representa en este club".

Una lesión en la rodilla lo mantuvo seis meses fuera de las canchas este año, en el que disputó apenas tres duelos para el "Juve", club en el que se formó.

Tras la tragedia del Chapecoense, Ruschel jugó incluso más partidos que los que había sumado antes del accidente, con pasos por el propio "Chape", el Goiás, el América-MG y el Juventude.

Zidane confirma que Mbappé está listo

El seleccionador francés Zinédine Zidane indicó este sábado que Kylian Mbappé, baja en Italia el jueves (derrota 3-1), está en condiciones de disputar el encuentro contra Turquía, decisivo para la clasificación a los cuartos de la Liga de Naciones, el domingo en Burdeos.

"Mañana estará con nosotros", declaró Zidane.

Tocado en los isquiotibiales el miércoles, en la víspera del desplazamiento a Italia, el capitán francés ya había sido baja después del primer partido de la era Zidane en Turquía (1-0), el 25 de septiembre, a causa de una lesión en la rodilla izquierda.

De esta forma Mbappé se ha perdido los cuatro últimos encuentros de la selección francesa.

La presencia del máximo goleador de la historia de los Bleus (107 partidos, 67 goles) "lo cambia todo", añadió Zidane.

"Prefiero tenerlo con nosotros que no tenerlo", continuó.

Preguntado por su relación con el delantero del Real Madrid, el seleccionador respondió que se desarrolla "perfectamente", desmintiendo las fricciones relatadas por algunos medios.

"No puedo impedir que se diga lo que se dice; son tonterías. Es bastante molesto", prosiguió.

FUENTE: AFP

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