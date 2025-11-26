miércoles 26  de  noviembre 2025
Fútbol

Sorteo del Mundial 2026: formato, bombos y cómo se definirán los cruces

La FIFA confirmó el nuevo formato del sorteo del Mundial 2026, donde España, Argentina, Francia y Inglaterra serán cabezas de serie en un cuadro tipo tenis que evitará cruces entre ellos hasta semifinales

El balón de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, llamado Trionda, se muestra durante su presentación en Nueva York el 2 de octubre de 2025. La Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 se celebrará entre junio y julio de 2026, con partidos en México, Canadá y Estados Unidos.&nbsp;

El balón de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, llamado Trionda, se muestra durante su presentación en Nueva York el 2 de octubre de 2025. La Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 se celebrará entre junio y julio de 2026, con partidos en México, Canadá y Estados Unidos. 

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La FIFA anunció que el sorteo del Mundial 2026 —que se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. con la presencia del presidente de EE.UU., Donald Trump— tendrá un formato completamente renovado. La primera Copa del Mundo con 48 selecciones utilizará un sistema de cuadro estilo tenis, diseñado para que las selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA no se enfrenten hasta fases avanzadas.

Las cuatro selecciones privilegiadas

España, Argentina, Francia y Inglaterra, las mejor clasificadas en el ranking actual, encabezarán grupos distintos y, si ganan sus zonas, no podrán cruzarse entre sí hasta semifinales. Esto significa que un hipotético España vs. Argentina solo sería posible en la final del torneo, programada para jugarse en el MetLife Stadium de Nueva York.

Lee además
La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 
CELEBRACIÓN

Convocan marcha mundial por la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado
Jugadores de Bolivia posan para una fotografía antes de un partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas.
FÚTBOL

Conozca cómo quedaron los cruces para el repechaje rumbo al Mundial de 2026

FIFA explica que esta estructura busca premiar el rendimiento sostenido y garantizar “un equilibrio competitivo” entre las selecciones.

Reglas principales del sorteo

Se forman 12 grupos de 4 selecciones.

Un máximo de dos equipos europeos por grupo.

Ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación (excepto Europa).

Las anfitrionas Estados Unidos, México y Canadá están incluidas entre los cabezas de serie.

Equipos con tensiones diplomáticas con EE.UU., como Irán o Haití, jugarán donde les toque, sin excepciones.

Equipos clasificados y cupos restantes

Hay 42 selecciones ya clasificadas. Las seis plazas restantes saldrán de:

Cuatro ganadores del repechaje europeo (marzo 2026).

Dos ganadores de los repechajes intercontinentales.

Entre los posibles equipos del bombo 4 se encuentra Italia, que podría ser uno de los rivales más peligrosos pese a llegar desde el grupo de los peor posicionados.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México, Canadá.

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, ganador playoff europeo 1-4, ganador playoff intercontinental 1-2.

Temas
Te puede interesar

¡Sorpresa de sorpresas! Curazao clasifica a su primer Mundial

México anuncia un plan de actividades para el Mundial de fútbol 2026

¡Final de película en CONCACAF! Siete selecciones se juegan el boleto al Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
OPINIÓN

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Seguros de vivienda en Florida se recuperan. 
ALIVIO

Florida anuncia nueva reducción en seguros de vivienda y de trabajadores tras mejoras del mercado

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.
PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO

Nuevo récord: turismo en Florida genera $133 mil millones en 2024 y ahorra $2.000 por hogar

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.   video
TRAGEDIA

Al menos 36 muertos en incendio en complejo residencial de Hong Kong, afirma autoridad de la ciudad