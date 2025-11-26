Sorteo del Mundial 2026: formato, bombos y cómo se definirán los cruces

El balón de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, llamado Trionda, se muestra durante su presentación en Nueva York el 2 de octubre de 2025. La Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 se celebrará entre junio y julio de 2026, con partidos en México, Canadá y Estados Unidos.

La FIFA anunció que el sorteo del Mundial 2026 —que se celebrará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. con la presencia del presidente de EE.UU., Donald Trump— tendrá un formato completamente renovado. La primera Copa del Mundo con 48 selecciones utilizará un sistema de cuadro estilo tenis, diseñado para que las selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA no se enfrenten hasta fases avanzadas.

España, Argentina, Francia y Inglaterra, las mejor clasificadas en el ranking actual, encabezarán grupos distintos y, si ganan sus zonas, no podrán cruzarse entre sí hasta semifinales. Esto significa que un hipotético España vs. Argentina solo sería posible en la final del torneo, programada para jugarse en el MetLife Stadium de Nueva York.

FÚTBOL Conozca cómo quedaron los cruces para el repechaje rumbo al Mundial de 2026

CELEBRACIÓN Convocan marcha mundial por la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

FIFA explica que esta estructura busca premiar el rendimiento sostenido y garantizar “un equilibrio competitivo” entre las selecciones.

Reglas principales del sorteo

Se forman 12 grupos de 4 selecciones.

Un máximo de dos equipos europeos por grupo.

Ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación (excepto Europa).

Las anfitrionas Estados Unidos, México y Canadá están incluidas entre los cabezas de serie.

Equipos con tensiones diplomáticas con EE.UU., como Irán o Haití, jugarán donde les toque, sin excepciones.

Equipos clasificados y cupos restantes

Hay 42 selecciones ya clasificadas. Las seis plazas restantes saldrán de:

Cuatro ganadores del repechaje europeo (marzo 2026).

Dos ganadores de los repechajes intercontinentales.

Entre los posibles equipos del bombo 4 se encuentra Italia, que podría ser uno de los rivales más peligrosos pese a llegar desde el grupo de los peor posicionados.

Bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México, Canadá.

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, ganador playoff europeo 1-4, ganador playoff intercontinental 1-2.