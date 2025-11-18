México anuncia un plan de actividades para el Mundial de fútbol 2026

La ministra del Interior de México, Rosa Icela Rodríguez, habla durante la presentación de un programa con miras a la celebración del Mundial de 2026, el 7 de mayo de 2025.

MÉXICO.- El gobierno de México presentó este martes un programa de actividades deportivas y culturales rumbo al Mundial 2026 , que incluye la transmisión del torneo en las plazas públicas del país.

México será sede del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá , del 11 de junio al 19 de julio. En total, 13 partidos del certamen se celebrarán en este país, en Ciudad de México, Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste).

"Nuestro objetivo es llevar fútbol a todo el territorio nacional: que los balones rueden más allá de las canchas y se conviertan en mundialitos, torneos y hasta cascaritas (partidos callejeros informales) en las comunidades", dijo en rueda de prensa Gabriela Cuevas, coordinadora del gobierno mexicano para el Mundial.

Mundial 2026 (1).jpg El Estadio Banorte, históricamente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México, será una de las sedes del Mundial de 2026. AFP

El gobierno transmitirá gratuitamente los partidos y planifica diversas actividades culturales y turísticas en todo el país, explicó la funcionaria.

Además, se realizarán torneos de fútbol en las escuelas con motivo de esta fiesta.

Las autoridades desarrollarán una aplicación que permitirá a los visitantes recorrer el país con varias rutas turísticas, culturales y gastronómicas.

También se realizarán eventos de cocina tradicional y se trabaja en la mejora de varios museos y zonas arqueológicas para recibir a los visitantes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno busca que el Mundial 2026 deje un "legado" deportivo en el país.

"¿Qué legado puede dejar? La importancia de hacer deporte, el que haya canchas en distintos lugares del país, el que haya torneos permanentes de fútbol de niños y niñas", dijo durante la misma rueda de prensa.

Bolivia sufre golpe de confianza

Bolivia, que aún conserva un chance en el repechaje para clasificarse para el Mundial 2026, fue golpeada en su confianza tras caer goleada por 3-0 en un partido amistoso contra Japón disputado este martes en Tokio.

El delantero del Crystal Palace, Daichi Kamada, abrió el marcador en el minuto 5 de partido y en el tramo final del encuentro sentenciaron los locales con dos tantos anotados por jugadores que salieron desde el banquillo, Shuto Machino (72) y Keito Nakamura (78).

La goleada pudo haber sido incluso mayor, pero el arquero boliviano Guillermo Viscarra tuvo una destacada actuación y evitó que los asiáticos aumentaran su casillero.

FUENTE: AFP