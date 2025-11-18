martes 18  de  noviembre 2025
México anuncia un plan de actividades para el Mundial de fútbol 2026

México será sede del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio. En total, 13 partidos del certamen se celebrarán en el país azteca

La ministra del Interior de México, Rosa Icela Rodríguez, habla durante la presentación de un programa con miras a la celebración del Mundial de 2026, el 7 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÉXICO.- El gobierno de México presentó este martes un programa de actividades deportivas y culturales rumbo al Mundial 2026, que incluye la transmisión del torneo en las plazas públicas del país.

México será sede del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio. En total, 13 partidos del certamen se celebrarán en este país, en Ciudad de México, Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste).

El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.
El duro sendero hacia el Mundial 2026 llega a su momento culminante
El atacante portugués Cristiano Ronaldo reacciona durante un partido entre su selección e Irlanda, el 11 de octubre de 2025.
Cristiano Ronaldo hace oficial que el Mundial 2026 será su último

"Nuestro objetivo es llevar fútbol a todo el territorio nacional: que los balones rueden más allá de las canchas y se conviertan en mundialitos, torneos y hasta cascaritas (partidos callejeros informales) en las comunidades", dijo en rueda de prensa Gabriela Cuevas, coordinadora del gobierno mexicano para el Mundial.

Mundial 2026 (1).jpg
El Estadio Banorte, históricamente conocido como Estadio Azteca, en la Ciudad de México, será una de las sedes del Mundial de 2026.

El gobierno transmitirá gratuitamente los partidos y planifica diversas actividades culturales y turísticas en todo el país, explicó la funcionaria.

Además, se realizarán torneos de fútbol en las escuelas con motivo de esta fiesta.

Las autoridades desarrollarán una aplicación que permitirá a los visitantes recorrer el país con varias rutas turísticas, culturales y gastronómicas.

También se realizarán eventos de cocina tradicional y se trabaja en la mejora de varios museos y zonas arqueológicas para recibir a los visitantes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno busca que el Mundial 2026 deje un "legado" deportivo en el país.

"¿Qué legado puede dejar? La importancia de hacer deporte, el que haya canchas en distintos lugares del país, el que haya torneos permanentes de fútbol de niños y niñas", dijo durante la misma rueda de prensa.

Bolivia sufre golpe de confianza

Bolivia, que aún conserva un chance en el repechaje para clasificarse para el Mundial 2026, fue golpeada en su confianza tras caer goleada por 3-0 en un partido amistoso contra Japón disputado este martes en Tokio.

El delantero del Crystal Palace, Daichi Kamada, abrió el marcador en el minuto 5 de partido y en el tramo final del encuentro sentenciaron los locales con dos tantos anotados por jugadores que salieron desde el banquillo, Shuto Machino (72) y Keito Nakamura (78).

La goleada pudo haber sido incluso mayor, pero el arquero boliviano Guillermo Viscarra tuvo una destacada actuación y evitó que los asiáticos aumentaran su casillero.

FUENTE: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Maduro responde a advertencias de Trump que quiere "diálogo"

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.
Primera ministra de Trinidad y Tobago afirma que EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela

Imagen referencial
La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.
María Corina Machado presenta su Manifiesto de la Libertad para Venezuela sin Maduro

Imagen de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CORTESÍA/sipse.com)
Desarticulan red del Cártel Jalisco Nueva Generación en España con apoyo de la DEA

