jueves 20  de  noviembre 2025
Conozca cómo quedaron los cruces para el repechaje rumbo al Mundial de 2026

Bolivia, ganador del boleto al repechaje en la Conmebol, deberá jugarse su clasificación al Mundial contra Surinam e Irak. Italia irá ante Irlanda del Norte

Jugadores de Bolivia posan para una fotografía antes de un partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas.

Jugadores de Bolivia posan para una fotografía antes de un partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas.

Daniel MIRANDA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ZÚRICH.- La selección de fútbol de Bolivia ya conoce a sus dos rivales en el repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026: una semifinal contra Surinam y, en caso de victoria, una final contra Irak, tras el sorteo realizado este jueves en Zúrich.

La Verde, que ha disputado tres Mundiales en su historia, buscará una cuarta participación contra Surinam, que pese a estar a menos de 3.000 km de Bolivia y geográficamente en Sudamérica, ocupa uno de los puestos de la CONCACAF, confederación de Norteamérica, de Centroamérica y del Caribe.

La antigua colonia neerlandesa, que históricamente ha nutrido a la 'Oranje' con algunos grandes jugadores de la potencia europea, sueña ahora con su primera clasificación a un Mundial.

En caso de superar a Surinam, Bolivia tendrá que enfrentarse en la final a Irak, que al tener mejor ránking FIFA, está exenta de disputar las semifinales. Los Leones de Mesopotamia sólo han disputado una edición, la de 1986 en México.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by La Verde (@laverde_fbf)

Bolivia, que participó en los Mundiales 1930 y 1950 sin necesidad de clasificar, solo ha disputado una edición a través del proceso de clasificación: fue precisamente en Estados Unidos, en 1994, cuando la selección estaba dirigida por el recientemente fallecido entrenador español Xabier Azkargorta.

En el otro camino del repechaje intercontinental, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el vencedor se medirá a República Democrática del Congo en la final por un boleto al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

Italia va por el regreso

Italia, tetracampeona del mundo, se enfrentará en marzo a Irlanda del Norte en las semifinales del repechaje europeo para clasificar al Mundial de 2026, luego de haberse perdido las dos pasadas ediciones del torneo.

En caso de victoria, la Azzurra se enfrentaría en la final al vencedor de la otra semifinal del cuadro A, en la que se medirán Gales y Bosnia-Herzegovina, tras el sorteo realizado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich.

En la repesca europea, hasta dieciséis países se verán las caras por los últimos cuatro boletos del continente a la Copa del Mundo, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

De todos los participantes, Italia es claramente la más potente por palmarés e historia, gracias a sus cuatro títulos mundiales (1934, 1938, 1982 y 2006) y dos Eurocopas (1968 y 2021).

FUENTE: AFP

