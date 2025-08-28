El rumor que sacude a la NBA: Heat con Karl-Anthony Towns y Knicks con Giannis en un megacanje histórico

Karl-Anthony Towns #32 de los New York Knicks penetra hacia la canasta contra Andrew Nembhard #2 de los Indiana Pacers durante el último cuarto del tercer partido de las Finales de la Conferencia Este de los Playoffs de la NBA 2025 en el Gainbridge Fieldhouse el 25 de mayo de 2025 en Indianápolis, Indiana.

La NBA 2025 podría estar a las puertas de un movimiento que cambiaría por completo el panorama de la liga. Según rumores de algunos especialistas, un megacanje a cinco bandas tendría como protagonistas a los New York Knicks, que se quedarían con Giannis Antetokounmpo, y al Miami Heat, que recibiría a Karl-Anthony Towns , considerado uno de los diez mejores jugadores de la NBA desde la temporada pasada.

Aunque parece un escenario remoto, analistas lo comparan con el impacto del traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers, catalogándolo como uno de los canjes más importantes de la era moderna.

Giannis Antetokounmpo (3).jpg Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, reacciona durante un juego ante los Hawks de Atlanta, el 7 de febrero de 2025. AFP

¿Cómo sería el megacanje?

Según la propuesta filtrada, estos serían los jugadores y activos involucrados:

New York Knicks recibirían:

Giannis Antetokounmpo

New York Knicks perderían:

Karl-Anthony Towns

Tyler Kolek

Una primera ronda 2026 (vía Washington)

Un intercambio de primera ronda 2030 (para Milwaukee)

Un intercambio de primera ronda 2032 (para Milwaukee)

Tres segundas rondas

Milwaukee Bucks recibirían:

Andrew Wiggins

Terry Rozier

Harrison Barnes

Una primera ronda 2026 (de Knicks, vía Washington)

Una primera ronda 2030 (de Miami)

Un intercambio de primera ronda 2030 (de Knicks)

Un intercambio de primera ronda 2032 (de Knicks)

Una primera ronda 2032 (de Miami)

Una segunda ronda protegida 2031 (de Utah)

Tres segundas rondas (de Knicks)

Milwaukee Bucks perderían:

Giannis Antetokounmpo

Bobby Portis

Miami Heat recibirían:

Karl-Anthony Towns

Miami Heat perderían:

Andrew Wiggins

Terry Rozier

Una primera ronda 2030

Una primera ronda 2032

wiggins Andrew Wiggins #22 del Miami Heat intenta una jugada con el balón contra De'Andre Hunter #12 de los Cleveland Cavaliers durante el tercer cuarto del cuarto partido de la primera ronda de los Playoffs de la NBA de la Conferencia Este en el Kaseya Center el 28 de abril de 2025 en Miami, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP

San Antonio Spurs recibirían:

Lauri Markkanen

San Antonio Spurs perderían:

Harrison Barnes

Keldon Johnson

Jeremy Sochan

Una primera ronda 2029

Una primera ronda 2031

Utah Jazz recibirían:

Keldon Johnson

Bobby Portis

Jeremy Sochan

Tyler Kolek

Una primera ronda 2029 (de Spurs)

Una primera ronda 2031 (de Spurs)

Utah Jazz perderían:

Lauri Markkanen

Una segunda ronda protegida 2031

Karl-Anthony Towns, la nueva estrella del Heat

De concretarse, el Miami Heat colocaría a Karl-Anthony Towns como su máxima referencia, formando una dupla de ensueño con Bam Adebayo y sumando un complemento ideal para Tyler Herro. KAT viene de promediar 24.4 puntos, 12.8 rebotes y 42% en triples, cifras que lo consolidan como una súperestrella capaz de cambiar el rumbo de una franquicia.

Para Nueva York, recibir a Giannis Antetokounmpo significaría el salto definitivo en su ambición de título, mientras que Milwaukee iniciaría una reconstrucción con múltiples activos de futuro.

Un rumor con impacto mediático

La posibilidad de que Giannis termine en los Knicks y KAT en el Heat no solo generaría repercusión deportiva, sino también mediática. Nueva York obtendría a una de las máximas figuras de la liga, mientras que Miami conseguiría al jugador que podría marcar su futuro competitivo en la Conferencia Este.

Picsart_23-08-29_16-45-36-467.jpg El alero de República Dominicana Karl-Anthony Towns celebra tras el triunfo ante Angola en el Grupo de la Copa Mundial para avanzar a los octavos de final en el Coliseo Sraneta en Manila, Filipinas el martes 29 de agosto del 2023. AP /Aaron Favila

¿Un canje imposible o un golpe histórico?

Si bien todo se mantiene en el terreno de lo hipotético, varios especialistas coinciden en que, con la presión de Giannis sobre su futuro en Milwaukee y la flexibilidad de equipos como Miami y New York, nada puede descartarse.

Aunque todo se mantiene en el terreno de los rumores, la posibilidad de que Giannis termine en los Knicks y Towns en el Heat alimenta la imaginación de los aficionados. De hacerse realidad, este sería uno de los canjes más impactantes en la historia reciente de la NBA, solo comparable al traspaso de Luka Doni a los Lakers.