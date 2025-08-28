jueves 28  de  agosto 2025
Baloncesto

El rumor que sacude a la NBA: Heat con Karl-Anthony Towns y Knicks con Giannis en un megacanje histórico

La NBA 2025 podría estar a las puertas de un movimiento que cambiaría por completo el panorama y el Heat de Miami estaría involucrado

Karl-Anthony Towns #32 de los New York Knicks penetra hacia la canasta contra Andrew Nembhard #2 de los Indiana Pacers durante el último cuarto del tercer partido de las Finales de la Conferencia Este de los Playoffs de la NBA 2025 en el Gainbridge Fieldhouse el 25 de mayo de 2025 en Indianápolis, Indiana.

Karl-Anthony Towns #32 de los New York Knicks penetra hacia la canasta contra Andrew Nembhard #2 de los Indiana Pacers durante el último cuarto del tercer partido de las Finales de la Conferencia Este de los Playoffs de la NBA 2025 en el Gainbridge Fieldhouse el 25 de mayo de 2025 en Indianápolis, Indiana.

AFP / Gregory Shamus

La NBA 2025 podría estar a las puertas de un movimiento que cambiaría por completo el panorama de la liga. Según rumores de algunos especialistas, un megacanje a cinco bandas tendría como protagonistas a los New York Knicks, que se quedarían con Giannis Antetokounmpo, y al Miami Heat, que recibiría a Karl-Anthony Towns, considerado uno de los diez mejores jugadores de la NBA desde la temporada pasada.

Aunque parece un escenario remoto, analistas lo comparan con el impacto del traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers, catalogándolo como uno de los canjes más importantes de la era moderna.

Lee además
El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, da indicaciones durante un partido, el 26 de abril de 2025.
BALONCESTO

Este es el sueldo que cobra Erik Spoelstra como entrenador del Heat
El atacante del Heat de Miami, Nikola Jovic (izq), maneja el balón ante la marca de DeAndre Hunter, de los Cavaliers de Cleveland, el 28 de abril de 2025.
BALONCESTO

Estos son los jugadores del Heat que participarán en el Eurobasket
Giannis Antetokounmpo (3).jpg
Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, reacciona durante un juego ante los Hawks de Atlanta, el 7 de febrero de 2025.

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, reacciona durante un juego ante los Hawks de Atlanta, el 7 de febrero de 2025.

¿Cómo sería el megacanje?

Según la propuesta filtrada, estos serían los jugadores y activos involucrados:

New York Knicks recibirían:

Giannis Antetokounmpo

New York Knicks perderían:

Karl-Anthony Towns

Tyler Kolek

Una primera ronda 2026 (vía Washington)

Un intercambio de primera ronda 2030 (para Milwaukee)

Un intercambio de primera ronda 2032 (para Milwaukee)

Tres segundas rondas

Milwaukee Bucks recibirían:

Andrew Wiggins

Terry Rozier

Harrison Barnes

Una primera ronda 2026 (de Knicks, vía Washington)

Una primera ronda 2030 (de Miami)

Un intercambio de primera ronda 2030 (de Knicks)

Un intercambio de primera ronda 2032 (de Knicks)

Una primera ronda 2032 (de Miami)

Una segunda ronda protegida 2031 (de Utah)

Tres segundas rondas (de Knicks)

Milwaukee Bucks perderían:

Giannis Antetokounmpo

Bobby Portis

Miami Heat recibirían:

Karl-Anthony Towns

Miami Heat perderían:

Andrew Wiggins

Terry Rozier

Una primera ronda 2030

Una primera ronda 2032

wiggins
Andrew Wiggins #22 del Miami Heat intenta una jugada con el balón contra De'Andre Hunter #12 de los Cleveland Cavaliers durante el tercer cuarto del cuarto partido de la primera ronda de los Playoffs de la NBA de la Conferencia Este en el Kaseya Center el 28 de abril de 2025 en Miami, Florida.

Andrew Wiggins #22 del Miami Heat intenta una jugada con el balón contra De'Andre Hunter #12 de los Cleveland Cavaliers durante el tercer cuarto del cuarto partido de la primera ronda de los Playoffs de la NBA de la Conferencia Este en el Kaseya Center el 28 de abril de 2025 en Miami, Florida.

San Antonio Spurs recibirían:

Lauri Markkanen

San Antonio Spurs perderían:

Harrison Barnes

Keldon Johnson

Jeremy Sochan

Una primera ronda 2029

Una primera ronda 2031

Utah Jazz recibirían:

Keldon Johnson

Bobby Portis

Jeremy Sochan

Tyler Kolek

Una primera ronda 2029 (de Spurs)

Una primera ronda 2031 (de Spurs)

Utah Jazz perderían:

Lauri Markkanen

Una segunda ronda protegida 2031

Karl-Anthony Towns, la nueva estrella del Heat

De concretarse, el Miami Heat colocaría a Karl-Anthony Towns como su máxima referencia, formando una dupla de ensueño con Bam Adebayo y sumando un complemento ideal para Tyler Herro. KAT viene de promediar 24.4 puntos, 12.8 rebotes y 42% en triples, cifras que lo consolidan como una súperestrella capaz de cambiar el rumbo de una franquicia.

Para Nueva York, recibir a Giannis Antetokounmpo significaría el salto definitivo en su ambición de título, mientras que Milwaukee iniciaría una reconstrucción con múltiples activos de futuro.

Un rumor con impacto mediático

La posibilidad de que Giannis termine en los Knicks y KAT en el Heat no solo generaría repercusión deportiva, sino también mediática. Nueva York obtendría a una de las máximas figuras de la liga, mientras que Miami conseguiría al jugador que podría marcar su futuro competitivo en la Conferencia Este.

Picsart_23-08-29_16-45-36-467.jpg
El alero de República Dominicana Karl-Anthony Towns celebra tras el triunfo ante Angola en el Grupo de la Copa Mundial para avanzar a los octavos de final en el Coliseo Sraneta en Manila, Filipinas el martes 29 de agosto del 2023.

El alero de República Dominicana Karl-Anthony Towns celebra tras el triunfo ante Angola en el Grupo de la Copa Mundial para avanzar a los octavos de final en el Coliseo Sraneta en Manila, Filipinas el martes 29 de agosto del 2023.

¿Un canje imposible o un golpe histórico?

Si bien todo se mantiene en el terreno de lo hipotético, varios especialistas coinciden en que, con la presión de Giannis sobre su futuro en Milwaukee y la flexibilidad de equipos como Miami y New York, nada puede descartarse.

Aunque todo se mantiene en el terreno de los rumores, la posibilidad de que Giannis termine en los Knicks y Towns en el Heat alimenta la imaginación de los aficionados. De hacerse realidad, este sería uno de los canjes más impactantes en la historia reciente de la NBA, solo comparable al traspaso de Luka Doni a los Lakers.

Temas
Te puede interesar

Entrenador del Heat defiende la participación de una de sus figuras con la selección nacional

El Deportivo: Maratón de Miami agota sus cupos, Messi regresa con gol y el Heat mejora en silencio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Se le complican los planes a Maduro
Opinión

Se le complican los planes a Maduro

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

El opositor venezolano Henrique Capriles durante una conferencia de prensa en Caracas el pasado 13 de marzo de 2023. 
POLÍTICA

Exdiputado ecuatoriano afirma: "Henrique Capriles es más despreciable que Maduro"

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Te puede interesar

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Oficiales de ICE y de la DEA en los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York, a la espera de los inmigrantes a quienes les fue negado el asilo.
MIGRACIÓN

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
RENDIR CUENTA

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal