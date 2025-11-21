viernes 21  de  noviembre 2025
Inter Miami anuncia la fecha de apertura para su nuevo estadio

El Inter Miami disputará las cinco primeras jornadas del torneo de la MLS como visitante para permitir la finalización de las obras del Miami Freedom Park

Lionel Messi (izq) y Rodrigo De Paul, del Inter Miami CF, sonríen en la banca durante el partido de la MLS entre los rosas y el FC Cincinnati en el Chase Stadium, el 26 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Lionel Messi (izq) y Rodrigo De Paul, del Inter Miami CF, sonríen en la banca durante el partido de la MLS entre los rosas y el FC Cincinnati en el Chase Stadium, el 26 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

Carmen Mandato / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El Inter Miami de Lionel Messi competirá por primera vez en la MLS en su nuevo estadio el próximo 4 de abril frente al Austin FC, de acuerdo con el calendario de la temporada 2026 de la liga norteamericana publicado este jueves.

La nueva campaña de la MLS arrancará el 21 de febrero con el Inter visitando a Los Ángeles FC del surcoreano Son Heung-Min, la otra principal figura de la liga, en el emblemático Memorial Coliseum de la urbe californiana.

El Inter disputará las cinco primeras jornadas del torneo como visitante para permitir la finalización de las obras del Miami Freedom Park, su flamante cancha con capacidad para 25.000 espectadores.

Además de la MLS, el equipo copropiedad de David Beckham también competirá en la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo que se pone en marcha en febrero.

Messi, líder de la franquicia desde 2023, abanderará la inauguración del estadio después de que en octubre extendiera su contrato hasta 2028.

El astro argentino, de 38 años, se encuentra actualmente embarcado en los playoffs de la temporada 2025 en los que intenta impulsar al Inter hasta el primer título de liga de su historia.

La fase regular de 2026 se extenderá hasta el 7 de noviembre para dar paso a las eliminatorias, con un calendario aún por anunciar.

El torneo contempla una pausa competitiva entre el 25 de mayo y el 16 de julio por la disputa del Mundial de la FIFA, que hospedarán Estados Unidos, Canadá y México.

Tras la temporada 2026, la MLS cambiará su calendario para alinearlo al de las principales ligas mundiales.

En 2027 se disputará una campaña corta de transición, entre febrero y mayo, y posteriormente arrancará el nuevo formato con una temporada que se desarrollará entre julio de 2027 y mayo de 2028.

Fernandinho confirma su retiro

El mediocampista Fernandinho, exjugador del Manchester City y de la selección brasileña, anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 40 años tras más de dos décadas de carrera laureada.

El otrora capitán de Pep Guardiola en los Citizens estaba inactivo desde que finalizó su contrato en diciembre pasado con el Athletico Paranaense, el club en el que debutó como profesional y al que regresó a mediados de 2022.

"No hay nada que me motive más en el fútbol, ya he alcanzado todo lo que quería", dijo a periodistas la noche del miércoles tras disputar un partido benéfico en Curitiba, en el sur de Brasil.

"He disfrutado de todo lo que he podido disfrutar. Ahora es el momento de disfrutar con la familia", agregó.

FUENTE: AFP

