Subastan las legendarias Nike Kobe 6 “Grinch” por un precio mínimo de $10 millones

Esta foto, tomada el 17 de septiembre de 2024, muestra la camiseta que usó el fallecido jugador de baloncesto estadounidense Kobe Bryant con Los Angeles Lakers en una subasta de Julien's que se celebrará el 28 de septiembre en Hong Kong, titulada "Leyendas en Movimiento", con artículos de figuras del deporte, la música y el entretenimiento, como Bruce Lee y Lady Gaga.

Las icónicas zapatillas Nike Kobe 6 “Grinch”, utilizadas por Kobe Bryant en el partido de Navidad de 2010 ante los Miami Heat de LeBron James, han salido a subasta con un precio mínimo de 10 millones de dólares, una cifra sin precedentes para un par de sneakers usados en cancha.

La venta se realiza a través de Joopiter, plataforma de comercio de artículos de lujo y coleccionables fundada por el artista y productor Pharrell Williams, y apunta a convertirse en uno de los objetos deportivos más caros de la historia.

Un diseño icónico que marcó época en la NBA

El modelo, de color verde intenso con textura de escamas, fue inicialmente apodado “Green Mamba”, en referencia al sobrenombre de Bryant, el Black Mamba. Sin embargo, su debut en un juego navideño provocó que los aficionados comenzaran a llamarlas “Grinch”, por su similitud con el personaje verde y peludo de la literatura que detesta la Navidad.

Desde entonces, las Kobe 6 Grinch se convirtieron en una de las zapatillas más influyentes de la cultura sneaker y del marketing deportivo en la NBA.

¡ES, ES... EL GRINCH!



Zapatillas con temática de 'el Grinch' que utilizó Kobe Bryant y están firmadas por el exjugador, serán subastadas y esperan alcanzar hasta los 10 millones de dólares. #Lakers #KobeBryant #Grinch pic.twitter.com/y3wsiiTPL8 — Imagen Deportes (@ImagenTVDeporte) December 19, 2025

Autografiadas y exhibidas en Beverly Hills

Las zapatillas subastadas están autografiadas por Kobe Bryant y fueron exhibidas esta semana junto a otros objetos históricos del exjugador de los Lakers en un espacio de Beverly Hills, California, para atraer a potenciales compradores de alto perfil.

La directora global de ventas de Joopiter, Caitlin Donovan, confirmó que el precio mínimo fijado es de 10 millones de dólares, una cifra que refleja tanto el legado deportivo de Bryant como el valor cultural del calzado.

El partido que las inmortalizó

Kobe Bryant utilizó ese par en el 25 de diciembre de 2010, en un duelo muy esperado entre Los Angeles Lakers y Miami Heat, liderados por LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

En aquel encuentro, Bryant anotó 17 puntos, aunque los Lakers cayeron 80-96 en el entonces Staples Center, hoy conocido como Crypto.com Arena.

Un mercado en auge para los recuerdos de Kobe Bryant

El valor de los coleccionables de Bryant sigue en aumento. En agosto pasado, una tarjeta firmada por Kobe Bryant y Michael Jordan fue subastada por más de 12,9 millones de dólares, estableciendo un récord para un cromo de baloncesto en Estados Unidos y convirtiéndose en el segundo objeto deportivo más caro jamás vendido.

La subasta de las Nike Kobe 6 “Grinch” podría ahora superar esa cifra y reafirmar el estatus de Bryant como una de las figuras más influyentes y valiosas en la historia del deporte y la cultura global.