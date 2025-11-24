lunes 24  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Técnico del Chelsea insta a evitar comparaciones de Estêvão con Lamine Yamal

Enzo Maresca, director técnico del Chelsea, aseguró, sin embargo, que el español del Barcelona puede ser un modelo a seguir para el brasileño

El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.

El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El técnico italiano del Chelsea, Enzo Maresca, instó este lunes, en la víspera del partido de Liga de Campeones contra Barcelona, evitar las comparaciones de su joven delantero brasileño Estêvão con la estrella azulgrana Lamine Yamal.

Estêvão, de 18 años, ha llamado la atención desde su llegada a Stamford Bridge con nueve goles marcados con el club londinense y con su selección.

Lee además
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, comparece en rueda de prensa durante su presentación oficial en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, cerca de Madrid, el 26 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Xabi Alonso evita la polémica sobre Lamine Yamal: "No voy a entrar"
El atacante Lamine Yamal (izquierda) y el defensor Alex Balde celebran luego de que el Barcelona consiguiera su primer gol en un partido contra el Espanyol, el 15 de mayo de 2025.
FÚTBOL

En el Barcelona aseguran que las críticas motivarán a Lamine Yamal para el Clásico

Preguntado por las comparaciones con Yamal, que pese a ser tres meses más joven que el brasileño ya es líder absoluto tanto del Barça como de la selección española, Maresca admitió que puede ser un modelo a seguir para el brasileño.

No obstante, evitó las comparaciones al considerar que Yamal ya está instalado en la élite del fútbol, algo que el brasileño va camino de hacer.

"Estêvão ya está jugando a un gran nivel. Es titular con Brasil. Es muy joven y seguro que puede mejorar mucho. Estamos muy contentos con él", declaró el técnico italiano en conferencia de prensa.

Es un placer para los amantes del fútbol ver a Estêvão, como a Lamine Yamal y (al centrocampista del Barça) Pedri. Es lo bonito del fútbol. Nos alegra que Estêvão esté con nosotros y esperemos que le vaya muy bien", añadió.

Pero Maresca recomendó a su futbolista que, por ahora, no haga caso de las comparaciones. "Va a ser, sin duda, un jugador importante para este club. Para el futuro, sin duda".

Por ahora "tiene que estar feliz, no debe pensar en ser mejor que este o aquel jugador".

"Solo tiene que mejorarse cada día a sí mismo. Intentar trabajar duro, mejorar".

Elogios para Fernández

El italiano también tuvo palabras de elogio para otro de sus jugadores, el centrocampista argentino Enzo Fernández, cuyo protagonismo en los Blues va en aumento: "Siempre he pensado que era un gran jugador".

"Al principio, le costaba entender su rol, pero ocupa un lugar importante para nosotros en el campo", añadió.

Maresca reveló también que decidió hacerse entrenador "por el Barcelona de Pep Guardiola" y que el estilo del técnico catalán, basado en la posesión de la pelota, le ha influido mucho en su manera de ver el juego.

"Si los clubes o equipos deciden jugar con un estilo diferente... Lo he dicho muchas veces: cada equipo puede decidir cómo quiere jugar. Elegí el mío hace años y así es como me gusta ver a mi equipo jugar al fútbol y como será en el futuro", explicó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Barcelona vuelve a triunfar y celebra el regreso goleador de Lamine Yamal

La cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal ponen fin a su romance

Barcelona busca impulso en la Champions con un Lamine Yamal apagado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Te puede interesar

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Por Carlos Armando Cabrera
El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.
EEUU

El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
AIRE LIMPIO

Legislador de Florida impulsa prohibición total de fumar en espacios abiertos y vía pública

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
RELACIONES

Trump y Jinping sostienen conversación telefónica, según medio estatal chino