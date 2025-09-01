lunes 1  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Tena vs. Gómez: un choque de cerebros

El mexicano Luis Fernando Tena y el colombiano Hernán Darío Gómez se verán las caras este próximo 4 de septiembre en un duelo de mucha jerarquía

El director técnico de la selección de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, durante un compromiso ante Canadá, el 29 de junio de 2025.

STEPHEN MATUREN / Getty Images vía AFP
Por CRISTIAN ECHEVERRIA

El mexicano Luis Fernando Tena y el colombiano Hernán Darío "El Bolillo" Gómez inician el camino mundialista en una fase en donde llegan como los técnicos más experimentados de esta llave en Concacaf.

Y aunque ambos chocan por primera vez este 4 de septiembre en la capital guatemalteca, hay cinco diferencias entre el técnico mexicano que dirige a Guatemala y el colombiano que busca levantar el nivel de El Salvador.

Numero 1

Los desertores. Tena ha recibido el apoyo irrestricto de varios jugadores del extranjero y el último de ellos fue Arquímedes Ordóñez, quien aceptó finalmente jugar con la azul y blanco pese a no tener asegurada la titularidad. El "Bolillo" solamente pudo convencer a los hermanos Gil de regresar a su proceso, mientras que los emeleseros Eriq Zavaleta y Alex Roldán le dijeron no al colombiano.

Número 2

Copas del Mundo. El "Bolillo" es el técnico que más participaciones mundialistas tiene en esta eliminatoria. En total ha dirigido en cinco copas del mundo, dos como auxiliar y tres como técnico, incluyendo a las debutantes Ecuador y Panamá. Tena busca dirigir su primer Mundial con Guatemala.

Número 3

Juegos Olímpicos. En Colombia, Hernán Darío Gómez es un técnico con mucha experiencia a nivel de club y selección, pero nunca dirigió en una Olimpiada, mientras que Tena le dio el único oro olímpico a México en Londres 2012.

Número 4

Formación de jugadores. A Tena se le ha reconocido por ser un técnico con buena mano para formar y desarrollar jugadores jóvenes, mientras que Gómez siempre fue señalado como un gestor de buenas generaciones en las selecciones que ha dirigido.

Número 5

Tiempo de proceso. Tena ha tenido más de 40 partidos dirigiendo a Guatemala con picos altos de rendimiento en las Copas Oro de 2023 y 2025. El "Bolillo" Gómez se incorporó antes del verano luego de la salida del español David Dóniga Lara.

