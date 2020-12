"Tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Pediremos este sacrificio. Y si finalmente no hay acuerdo, Messi no estará", dijo Emili Rousaud, según reseña el Diario Ara.

Messi, quien según reportes de este año gana 8,3 millones de euros al mes ($10,6 millones) es la prioridad para los seguidores del Barcelona, pero Rousaud considera que los intereses colectivos son prioridad.

"Sinceramente, creo que las cosas hay que decirlas tal y como son. Al socio no se le puede engañar. Haremos los máximos esfuerzos para que Messi se quede, pero siempre con los intereses del club por delante", agregó, no sin antes eludir al argentino por todos los éxitos que le ha aportado al Barcelona.

"No está por encima del club. ¿Quiero que se quede? Sí. Pero no a cualquier precio. Debe ser sostenible salarialmente", destacó.