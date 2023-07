Trabajo gerencial de Marlins cobra dividendos hasta ahora

"Eso es lo que busca cada equipo al comienzo de toda temporada, ser un contendiente al momento de la fecha límite de cambios", le comentó Brian Chattin, asistente al gerente general de los peces, a MLB.com. "Hemos estado en el otro lado de eso en el pasado y mientras vas camino a julio, es emocionante y significativo estar jugando estos encuentros, al saber que estás dentro y que tienes la posibilidad de hacer algo especial al final", agregó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBallySportsFL%2Fstatus%2F1677116542834622465%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false ANOTHER 3-hit game for Luis Arraez@Marlins | #MakeItMiami pic.twitter.com/JmKC0zK0Uq — Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) July 7, 2023

Gran parte del éxito actual viene justamente de las manos de su arquitecto, la gerente general Kim Ng, que fue contratada en noviembre de 2020. Menos de tres meses después de asumir el cargo, la directiva realizó su primera transacción, adquiriendo al lanzador Dylan Floro desde los Dodgers de Los Ángeles. El brazo tiene una efectividad de 3.24 en 163 apariciones con Miami, además de 26 "holds" y 32 salvados.

Ese es solo uno de múltiples movimientos que ha realizado Ng desde entonces y que también incluye el cambio que le permitió a la novena recibir al venezolano Luis Arráez, actual líder bate de todas las mayores.

Para Chattin, una de las principales virtudes de Ng es su disposición de trabajar en equipo.

"Creo que eso fue realmente importante aprenderlo, porque no puedes tomar esas decisiones por ti misma", explicó Ng. "No estoy scouteando las ligas menores cada semana de la temporada regular. No tengo suficiente tiempo en el calendario para hacer eso. Así que de verdad tienes que apoyarte en mucha gente para poder tomar estas decisiones".