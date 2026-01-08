jueves 8  de  enero 2026
Tres equipos históricos de LaLiga siguen en riesgo de descenso

El Sevilla, la Real Sociedad y el Valencia, un trío de conjuntos con mucho recorrido en LaLiga, se han colocado en una situación comprometedora en esta campaña

El portero de la Real Sociedad, Alex Remiro, saluda a los aficionados presentes tras la conclusión de un partido, el 4 de enero de 2026.

ANDER GILLENEA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- En un fin de semana con los grandes del fútbol español disputando la Supercopa en Arabia Saudita, parte del interés de la 19ª jornada se centrará en la suerte del Sevilla, Real Sociedad y Valencia, tres históricos en dificultades, con la amenaza del descenso en el horizonte.

El Sevilla de Matías Almeyda, undécimo con 20 puntos, sólo cuatro por encima de la zona de descenso, se ha complicado la vida tras tres derrotas consecutivas, la última el pasado domingo por 3-0 ante el Levante (19º) en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Estos resultados han debilitado la posición de Almeyda, cuyo equipo cerrará la jornada el lunes en Sevilla frente a un Celta que pelea por disputar competición europea la próxima temporada (7º clasificado).

El mal comienzo de temporada de la Real Sociedad supuso la llegada del estadounidense Pellegrino Matarazzo al banquillo antes del parón navideño, en sustitución de Sergio Francisco.

Villarreal a consolidar el podio

El viernes, el nuevo técnico de la Real Sociedad, 15ª clasificado con 18 puntos (dos por encima del descenso), buscará mantener frente al Getafe (10º) en el Coliseum las buenas sensaciones encontradas en el empate a uno ante el Atlético el pasado domingo en Anoeta.

Más complicada aún es la situación del Valencia, antepenúltimo con 16 unidades y en zona de descenso, que jugará contra el Elche (9º) en Mestalla ante una afición muy molesta por el rendimiento de su equipo y con la necesidad de sumar para escapar de la zona baja, después de perder contra el Celta (4-1) en Vigo el pasado sábado.

Embed

Con los grandes disputando la Supercopa y con sus partidos de la 19ª jornada ya disputados, el Villareal luchará por afianzar el sábado la tercera posición ante el Alavés.

La escuadra amarilla suma 38 puntos, los mismos que el Atlético, a seis del Real Madrid (2º) y 11 menos que el líder Barcelona, aunque cuenta con dos partidos menos que sus rivales.

Condenan a exárbitro inglés

El exárbitro inglés David Coote fue condenado este jueves a una pena de nueve meses de prisión en suspenso por descargar un video de pornografía infantil, anunció un tribunal de Nottingham (centro de Inglaterra).

En octubre, Coote se declaró culpable después de que la policía descubriera en febrero, en su ordenador personal, un video de carácter sexual en el que aparecía un adolescente de 15 años.

El exárbitro de la Premier League, de 43 años y en el centro de diversas polémicas en los últimos meses, irá a prisión en el caso de que vuelva a delinquir en los próximos dos años.

FUENTE: AFP

