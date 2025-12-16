martes 16  de  diciembre 2025
Tribunal laboral de París condena al PSG a pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé

Un tribunal laboral de París condenó al PSG a pagar 61 millones de euros a Kylian Mbappé por salarios y primas impagados tras su salida al Real Madrid. El club aún puede apelar la decisión.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante un partido de la liga española contra el Getafe CF en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, el 19 de octubre de 2025.&nbsp;

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante un partido de la liga española contra el Getafe CF en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez, el 19 de octubre de 2025. 

Thomas COEX / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El París Saint-Germain (PSG) fue condenado este martes por un tribunal laboral de París a pagar 61 millones de euros a su exjugador Kylian Mbappé por salarios y primas impagados, en un nuevo capítulo del conflicto legal que surgió tras la salida del delantero rumbo al Real Madrid en 2024.

El fallo judicial

La sentencia determinó que el PSG incumplió obligaciones contractuales vinculadas a sueldos correspondientes a los últimos meses de contrato, así como bonificaciones pactadas, lo que dio lugar a la compensación económica a favor del futbolista francés.

Mbappé había reclamado inicialmente cerca de 263 millones de euros, amparándose en distintos conceptos del Código de Trabajo vigente en Francia, mientras que el club parisino respondió con una contrademanda de 440 millones de euros por presuntos daños y perjuicios. Finalmente, el tribunal desestimó las pretensiones más amplias de ambas partes y fijó la indemnización en los 61 millones.

psgfranciambappe.jpg
El delantero francés del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, observa el final del partido de fútbol de la L1 francesa entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Ajaccio en el Parc des Princes de París, el 13 de mayo de 2023. El delantero francés Kylian Mbappe, en disputa con el PSG y marginado por su dirección, se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido inaugural de la temporada de la Ligue 1 el 12 de agosto de 2023 contra el Lorient en el Parc des Princes, mientras que Neymar está fuera, según ha anunciado el club.

El origen del conflicto

La disputa se remonta a la temporada 2023-2024, cuando Mbappé comunicó su decisión de no renovar su contrato y marcharse libre al término del mismo. Desde el entorno del jugador se denunció que, a partir de ese momento, el PSG dejó de abonar primas de fidelidad, bonos contractuales y salarios, lo que motivó el inicio del proceso judicial.

Durante el litigio, la justicia francesa llegó incluso a autorizar medidas cautelares sobre fondos del club, como parte de la reclamación económica presentada por el futbolista.

Posible apelación y repercusiones

El fallo representa un revés económico y reputacional para el PSG, que aún tiene la posibilidad de apelar la decisión. Desde el club siempre se defendió que Mbappé actuó de mala fe y que su salida libre causó un perjuicio financiero considerable, argumento que no fue respaldado en su totalidad por el tribunal.

Para Mbappé, la resolución supone un respaldo legal a su postura, aunque la cantidad concedida está muy por debajo de lo inicialmente reclamado.

Un precedente en el fútbol francés

El caso ha generado un fuerte impacto en el fútbol europeo, ya que refuerza la aplicación estricta del derecho laboral francés a los contratos de futbolistas profesionales, incluso en situaciones que involucran a estrellas mundiales y acuerdos multimillonarios.

Mientras el delantero continúa su carrera en el Real Madrid, el PSG deberá decidir si acata la sentencia o prolonga el conflicto en instancias superiores.

