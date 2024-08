Triunfo de Burton tiene un tremendo efecto en la clasificación para los playoffs de NASCAR

Harrison Burton, de 23 años, superó al dos veces campeón de la Copa, Kyle Busch, en tiempo extra en la noche del sábado anterior en la Coke Zero Sugar 400 de la NASCAR Cup Series en Daytona Beach, Florida, y consiguió su primera victoria en la carrera más dramática de la temporada.

Grandes choques, adelantamientos asombrosos y, en definitiva, una de las victorias más memorables y populares del año caracterizaron una muy concurrida Coke Zero Sugar 400 en las altas peraltadas de Daytona, que tuvo un tremendo efecto en las perspectivas de los playoffs de NASCAR, ahora con solo una carrera restante para decidir qué 16 pilotos avanzarán a la contienda por el campeonato.

Burton recibió un gran empujón en la recta final de un piloto que participaba por primera vez en la NASCAR Cup Series, Parker Retzlaff, de 21 años, lo que permitió que el Ford Wood Brothers Nº 21 de Burton se pusiera a su lado y, en última instancia, al líder de la carrera, Busch, que se mantuvo pegado al parachoques de Burton hasta la línea de meta, pero no pudo pasarlo.

“Todos trabajan demasiado como para no tener una oportunidad”, dijo Retzlaff a Bob Pockrass de FOX Sports. “Definitivamente no quería presionar a un Ford para ganar con un Chevy. Pero sabía que necesitaba dejar a Harrison libre para que fuera una carrera entre él y yo para llegar a la línea de meta. Tuve un pequeño daño en la parte delantera y mi línea se rompió en la recta final. Lo empujé y mi línea se rompió y no tuve oportunidad de despegarme”.

NASCAR (1).jpg Harrison Burton aseguró su presencia en los playoffs de NASCAR gracias a un final electrizante. NASCAR

La victoria de Burton fue definitivamente un boleto automático para los playoffs de la NASCAR Cup Series después de no estar ni siquiera entre los 20 primeros en puntos antes de la carrera. Fue una victoria muy popular para el joven piloto y muchos de sus competidores se acercaron a felicitarlo en la calle de boxes y en la línea de la victoria.

Los hermanos Wood, que llegaron a NASCAR en 1953, estaban a la espera de saborear nuevamente la victoria desde 2017 en Pocono y Burton a buena hora les otorgó la número 100.

“De esto se trata el deporte", dijo el padre de Burton, presentador de NBC Sports y ex destacado de la NASCAR Cup Series, Jeff Burton, después de saludar a sus colegas en la cabina de televisión, abrumado por la emoción al ver a su hijo obtener su primera victoria en una carrera importante.

Harrison Burton estaba igualmente emocionado, logrando su victoria por una fracción de segundo (0,047 segundos) sobre Busch.

"Lloré durante toda la vuelta de la victoria. Obviamente me despidieron de este trabajo. Quería hacer todo lo posible por los Wood Brothers. Me dieron una oportunidad increíble en la vida. Obtener 100 puntos de ellos antes de irme es increíble. Ahora estamos en la mitad del camino. Vayamos a Darlington y veamos qué pasa.

Una carrera de muchas pruebas

La carrera en Daytona fue un auténtico caos, hubo 40 cambios de liderato entre 16 pilotos, con siete banderas amarillas y una roja.

Kyle Busch terminó segundo, por delante de Christopher Bell, Cody Ware, Ty Gibbs, Bubba Wallace, Retzlaff, Brad Keselowski, Daniel Hemric y Chris Buescher.

Entre los otros finalistas que se destacaron en la noche del sábado se encuentran Ross Chastain en el puesto 12, Kyle Larson en el puesto 21, William Byron en el puesto 27, Tyler Reddick en el puesto 28 y Denny Hamlin en el puesto 38.

La final de la temporada regular de la Cup Series se realizará el próximo domingo en Darlington a las 6 p.m., hora del Este, y se emitirá por USA Network, MRN y SiriusXM NASCAR Radio.