viernes 30  de  enero 2026
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, también había anunciado la organización de una cartelera de la UFC en la Casa Blanca para celebrar el aniversario

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump firmó el viernes un decreto ejecutivo para organizar una carrera de IndyCar en Washington del 21 al 23 de agosto, en el marco de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

"Va a haber mucha gente", se congratuló el mandatario estadounidense ante la prensa en la Casa Blanca.

Lee además
El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, habla desde un podio en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2025.
MMA

Conor McGregor quiere pelear en la Casa Blanca, confirma CEO de la UFC
El presidente de la UFC, Dana White (izq), y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la celebración del evento UFC 314 en Miami.
DEPORTES

Trump hace oficial la celebración de una cartelera de la UFC en la Casa Blanca durante su cumpleaños

La organización de la carrera depende de la aprobación del Congreso, donde los republicanos tienen una corta mayoría.

La IndyCar, nacida en 1996, es la categoría de carreras de autos monoplaza más importante en Estados Unidos.

Su foro más conocido es el recinto de Indianápolis, cuyo dueño es el empresario Roger Penske, y que es sede de las emblemáticas 500 millas.

Donald Trump.jpg
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la entonación del himno nacional en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la entonación del himno nacional en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

"La mayoría de las áreas [del evento] van a ser gratuitas, así que va a traer un beneficio económico a la ciudad", aseguró Penske, que declaró su satisfacción por "poder traer las carreras de autos a Washington".

El gobierno de Trump ha orientado las celebraciones del 250º aniversario de Estados Unidos a grandes eventos populares, incluidas citas deportivas, como una cartelera de UFC (artes marciales mixtas) en la Casa Blanca.

"Estamos construyendo literalmente un estadio" para ese evento, dijo Trump. Los combates están previstos para el cumpleaños del mandatario republicano, el 14 de junio.

La Casa Blanca también quiere organizar un gran evento naval en la Costa Este, aún por definir, además de un espectáculo de fuegos artificiales.

Arrestan a estrella del atletismo

La estrella del atletismo Sha'Carri Richardson, reina de la velocidad estadounidense, fue arrestada este jueves en el estado de Florida por supuestamente manejar por encima de los 160 kilómetros por hora.

A Richardson, según registros carcelarios, se le imputó un cargo de conducción peligrosa por exceso de velocidad.

La detención fue realizada por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, al que pertenece la ciudad de Orlando, y la fianza de la velocista se fijó en 500 dólares.

El arresto es el último de una larga lista de incidentes protagonizados por la ex campeona mundial de los 100 metros planos, de 25 años.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Conor McGregor, estrella de la UFC, recibe larga suspensión por faltar a controles antidopaje

Alcaldesa de Los Ángeles pide a EEUU dar garantías a los asistentes extranjeros al Mundial

Ronald Acuña Jr. encabeza el roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy