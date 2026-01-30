Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump firmó el viernes un decreto ejecutivo para organizar una carrera de IndyCar en Washington del 21 al 23 de agosto, en el marco de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

"Va a haber mucha gente", se congratuló el mandatario estadounidense ante la prensa en la Casa Blanca .

DEPORTES Trump hace oficial la celebración de una cartelera de la UFC en la Casa Blanca durante su cumpleaños

MMA Conor McGregor quiere pelear en la Casa Blanca, confirma CEO de la UFC

La organización de la carrera depende de la aprobación del Congreso, donde los republicanos tienen una corta mayoría.

La IndyCar, nacida en 1996, es la categoría de carreras de autos monoplaza más importante en Estados Unidos.

Su foro más conocido es el recinto de Indianápolis, cuyo dueño es el empresario Roger Penske, y que es sede de las emblemáticas 500 millas.

Donald Trump.jpg El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la entonación del himno nacional en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025. AFP

"La mayoría de las áreas [del evento] van a ser gratuitas, así que va a traer un beneficio económico a la ciudad", aseguró Penske, que declaró su satisfacción por "poder traer las carreras de autos a Washington".

El gobierno de Trump ha orientado las celebraciones del 250º aniversario de Estados Unidos a grandes eventos populares, incluidas citas deportivas, como una cartelera de UFC (artes marciales mixtas) en la Casa Blanca.

"Estamos construyendo literalmente un estadio" para ese evento, dijo Trump. Los combates están previstos para el cumpleaños del mandatario republicano, el 14 de junio.

La Casa Blanca también quiere organizar un gran evento naval en la Costa Este, aún por definir, además de un espectáculo de fuegos artificiales.

Arrestan a estrella del atletismo

La estrella del atletismo Sha'Carri Richardson, reina de la velocidad estadounidense, fue arrestada este jueves en el estado de Florida por supuestamente manejar por encima de los 160 kilómetros por hora.

A Richardson, según registros carcelarios, se le imputó un cargo de conducción peligrosa por exceso de velocidad.

La detención fue realizada por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, al que pertenece la ciudad de Orlando, y la fianza de la velocista se fijó en 500 dólares.

El arresto es el último de una larga lista de incidentes protagonizados por la ex campeona mundial de los 100 metros planos, de 25 años.

FUENTE: AFP