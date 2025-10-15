miércoles 15  de  octubre 2025
FÚTBOL

Trump asegura que el presidente de la FIFA apoyaría trasladar partidos del Mundial

El mes pasado, Donald Trump planteó la posibilidad de cambiar sedes en el marco de su despliegue de la Guardia Nacional en urbes gobernadas por demócratas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, apoyaría reubicar partidos del Mundial de 2026 programados en ciudades estadounidenses si fuera necesario por motivos de seguridad.

El mes pasado, Trump planteó la posibilidad de cambiar sedes en el marco de su despliegue de la Guardia Nacional en urbes gobernadas por demócratas, que justifica por los niveles de criminalidad y las protestas contra su campaña de deportaciones masivas.

Lee además
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el Emir de Catar, Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, junto con otros líderes, posan para una foto en la cumbre de Gaza en Sharm El-Sheikh el 13 de octubre de 2025.
Firma de acuerdo

Trump declara que "la guerra en Gaza ha terminado" y ahora "tenemos paz en Medio Oriente"
el triunfo de trump en gaza
OPINIÓN

El triunfo de Trump en Gaza

La FIFA recordó entonces que la elección final de las sedes es decisión suya, pero este martes el mandatario republicano volvió a mencionar esta posibilidad.

"Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría, trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si los partidos podrían moverse de Boston, una de las ciudades anfitrionas.

palmertrump.jpg
El centrocampista ingl&eacute;s del Chelsea, Cole Palmer (centro), recibe el Bal&oacute;n de Oro de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

El centrocampista inglés del Chelsea, Cole Palmer (centro), recibe el Balón de Oro de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

"Muy fácilmente él lo haría", reiteró.

La FIFA no respondió a los pedidos de comentarios de la AFP sobre estas declaraciones.

Los comentarios de Trump se produjeron un día después de que se reuniera con su amigo Infantino en Egipto durante la cumbre sobre el alto al fuego en Gaza.

El jefe del organismo rector del fútbol mundial estuvo entre los invitados a esta crucial reunión sobre la paz en Oriente Medio, a la que acudieron más de dos docenas de líderes mundiales.

Misma "ley" para los JJOO

Este martes Trump también sugirió que, si fuera necesario, eventos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 también podrían ser trasladados.

"Podría decir lo mismo de los Juegos Olímpicos", afirmó el mandatario. "Si pensara que Los Ángeles no va a estar preparado adecuadamente, lo trasladaría a otro lugar".

Siete partidos del Mundial de 2026 están previstos para disputarse en Boston, en el noreste de Estados Unidos.

En la costa Oeste, San Francisco y Seattle, también gobernadas por el partido Demócrata, serán anfitriones de seis juegos cada una, mientras Los Ángeles albergará ocho.

Estados Unidos comparte la organización de la Copa del Mundo, la primera ampliada a 48 selecciones, con sus vecinos de México y Canadá, pero albergará la mayor parte de los encuentros en su territorio.

A principios de este año, Trump se nombró presidente de un grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU insiste en que España debe comprometerse con el 5% en gasto militar; Trump amenaza con aranceles

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Trump condiciona la ayuda a Argentina al éxito de Milei en las elecciones legislativas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
VENEZUELA

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Por Estefani Brito
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno