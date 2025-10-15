Trump asegura que el presidente de la FIFA apoyaría trasladar partidos del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó este martes que el jefe de la FIFA , Gianni Infantino , apoyaría reubicar partidos del Mundial de 2026 programados en ciudades estadounidenses si fuera necesario por motivos de seguridad.

El mes pasado, Trump planteó la posibilidad de cambiar sedes en el marco de su despliegue de la Guardia Nacional en urbes gobernadas por demócratas, que justifica por los niveles de criminalidad y las protestas contra su campaña de deportaciones masivas.

Firma de acuerdo Trump declara que "la guerra en Gaza ha terminado" y ahora "tenemos paz en Medio Oriente"

La FIFA recordó entonces que la elección final de las sedes es decisión suya, pero este martes el mandatario republicano volvió a mencionar esta posibilidad.

"Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría, trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si los partidos podrían moverse de Boston, una de las ciudades anfitrionas.

palmertrump.jpg El centrocampista inglés del Chelsea, Cole Palmer (centro), recibe el Balón de Oro de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (der.), durante la ceremonia de entrega de premios a los campeones de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. TIMOTHY A. CLARY / AFP

"Muy fácilmente él lo haría", reiteró.

La FIFA no respondió a los pedidos de comentarios de la AFP sobre estas declaraciones.

Los comentarios de Trump se produjeron un día después de que se reuniera con su amigo Infantino en Egipto durante la cumbre sobre el alto al fuego en Gaza.

El jefe del organismo rector del fútbol mundial estuvo entre los invitados a esta crucial reunión sobre la paz en Oriente Medio, a la que acudieron más de dos docenas de líderes mundiales.

Misma "ley" para los JJOO

Este martes Trump también sugirió que, si fuera necesario, eventos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 también podrían ser trasladados.

"Podría decir lo mismo de los Juegos Olímpicos", afirmó el mandatario. "Si pensara que Los Ángeles no va a estar preparado adecuadamente, lo trasladaría a otro lugar".

Siete partidos del Mundial de 2026 están previstos para disputarse en Boston, en el noreste de Estados Unidos.

En la costa Oeste, San Francisco y Seattle, también gobernadas por el partido Demócrata, serán anfitriones de seis juegos cada una, mientras Los Ángeles albergará ocho.

Estados Unidos comparte la organización de la Copa del Mundo, la primera ampliada a 48 selecciones, con sus vecinos de México y Canadá, pero albergará la mayor parte de los encuentros en su territorio.

A principios de este año, Trump se nombró presidente de un grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial.

FUENTE: AFP