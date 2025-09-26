viernes 26  de  septiembre 2025
Trump sugiere que partidos del Mundial de 2026 se muevan de ciudades inseguras

Entre las ciudades anfitrionas del Mundial se encuentran bastiones demócratas como Los Ángeles, con ocho partidos programados, además de San Francisco y Seattle

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la entonación del himno nacional en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la entonación del himno nacional en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que podría considerar el traslado de partidos del Mundial de fútbol de 2026 de ciudades que considere "aunque sea un poco peligrosas".

Estados Unidos es uno de los tres países organizadores del torneo, junto a sus vecinos México y Canadá, y albergará en su territorio el grueso de partidos de esta edición ampliada a 48 selecciones.

Entre las ciudades anfitrionas se encuentran bastiones demócratas como Los Ángeles, con ocho partidos programados, y San Francisco y Seattle, con seis cada una.

"Será seguro para la Copa del Mundo", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval. "Si creo que no es seguro, la trasladaremos a otra ciudad".

Este año, el mandatario republicano ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en urbes gobernadas por demócratas a pesar de las objeciones de líderes locales y estatales.

"Es realmente una pregunta muy razonable", dijo Trump.

"Si creo que no es seguro, lo trasladaremos fuera de esa ciudad", agregó el mandatario republicano antes de mencionar estadísticas de delincuencia en Chicago, que no figura entre las sedes del torneo.

Trump también pareció referirse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 durante sus comentarios.

"Si creemos que alguna ciudad puede ser mínimamente peligrosa para el Mundial o para los Juegos Olímpicos... pero especialmente para el Mundial, ya que se juega en muchas ciudades, no lo permitiremos, lo trasladaremos a otro lugar", insistió.

A principios de este año, Trump se nombró a sí mismo presidente de un grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, evento que organiza la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que tiene una relación estrecha con Trump, ha afirmado que el organismo tiene "plena y total" confianza en el gobierno estadounidense para ayudar a que el torneo sea un éxito.

Visita a la Ryder Cup

El equipo europeo silenció al ruidoso público de Nueva York este viernes en un fulgurante inicio de la Ryder Cup, en el que tomó una ventaja de 3-1 antes de la visita del presidente Donald Trump.

El mandatario republicano arribó al mediodía al campo de Bethpage Black, en Farmingdale (estado de Nueva York), entre cánticos de "U S A" de los más de 5.000 aficionados presentes.

Trump saludó a los espectadores, que corearon su nombre, durante la interpretación del himno nacional y el sobrevuelo de un avión militar.

El mandatario republicano estaba decidido a infundir ánimos a un combinado estadounidense que por primera vez se vio 3-0 en desventaja en un arranque de este torneo en su territorio.

FUENTE: AFP

