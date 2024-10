Tua Tagovailoa cerca del regreso, pero sabe los riesgos que lo persiguen

"¿Quiero ser conocido por esto? No, no quiero", dijo Tagovailoa. "Pero esas son las cartas que me han tocado dada la historia de esto. Así que es lo que es".

Tua Tagovailoa (7).jpg El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, habla con los reporteros después de un juego contra los Bills de Búfalo, el domingo 1 de octubre de 2023. AP Foto/Adrian Kraus

Los expertos médicos han autorizado a Tagovailoa para volver a jugar al fútbol americano después de que chocó con el back defensivo de los Bills, Damar Hamlin, en la Semana 2, cuando corrió para conseguir un primer intento y luego inició el contacto bajando su hombro hacia Hamlin en lugar de deslizarse.

Técnicamente, todavía necesita que lo den de alta en el protocolo de conmociones cerebrales de la NFL antes de regresar, lo que podría ocurrir después de que practique el miércoles. Si todo va bien, dijo el entrenador Mike McDaniel, el plan es que Tagovailoa sea titular el domingo contra los Arizona Cardinals.

"Siguiendo la directiva y la opinión de los expertos médicos, la razón por la que está regresando ahora es porque los expertos médicos han considerado que es seguro para él volver", dijo McDaniel. "No me meto con los plazos ni trato de exagerar el pronóstico. Uno se apoya en los expertos en cuestiones de carrera, y eso es lo que estamos haciendo aquí".

Tagovailoa terminó de espaldas con ambas manos en el aire después del golpe contra Buffalo el 12 de septiembre, que ocurrió en el tercer cuarto. Los jugadores de ambos equipos inmediatamente hicieron señas a los entrenadores y lo señalaron como para sugerir que había una lesión. Mientras estaba en el suelo, Tagovailoa parecía estar haciendo un puño con su mano derecha, un movimiento consistente con lo que se conoce como la "respuesta de esgrima", que puede ser común después de una lesión cerebral traumática.

Tagovailoa dijo que no ha experimentado ningún síntoma desde el día siguiente, pero fue colocado en la reserva de lesionados cinco días después.

Cuando se le preguntó si sentía que debería haber sido colocado en la lista de reservas lesionados, Tagovailoa dijo que sentía que el equipo "hizo lo mejor" para él.

"Lo que sí sé es que creo que el equipo hizo lo mejor para mi beneficio, sabiendo que soy un competidor", dijo Tagovailoa. "Dado lo que me han dicho los médicos, haber tenido una cantidad sustancial de tiempo para descansar y recuperarme habría sido bueno para mí. Creo que hicieron lo mejor en términos de protegerme, ya sabes, de mí mismo".

Tiene antecedentes de lesiones en la cabeza desde que ingresó a la NFL, ya que le diagnosticaron dos conmociones cerebrales en 2022 y sufrió otro golpe aterrador en la cabeza esa temporada, lo que provocó cambios en las reglas de conmoción cerebral de la NFL.

Dolphins (1).jpg El mariscal de campo de los Dolphins, Tua Tagovailoa (izquierda), se sienta al margen durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Bills, el domingo 7 de enero de 2024, en Miami Gardens, Florida. AP Foto/Wilfredo Lee

Tagovailoa dijo que no usaría una gorra Guardian, que es una cubierta protectora de casco blando que algunos jugadores han comenzado a usar durante los juegos. Su compañero de equipo, De'Von Achane, usó una el domingo después de sufrir una conmoción cerebral en la Semana 5.

Tagovailoa ha viajado por todo el país durante el último mes para reunirse con numerosos expertos médicos, quienes, según él y McDaniel, consideraron seguro que volviera a jugar al fútbol. No le dijeron que correría un mayor riesgo a largo plazo si reanudaba su carrera.

Los fanáticos del fútbol, los entrenadores y las personalidades de los medios han compartido sus propias opiniones sobre lo que Tagovailoa debería hacer a continuación.

"Seré honesto: simplemente le diría que se retire", dijo Antonio Pierce, entrenador de los Raiders de Las Vegas. “No vale la pena. No vale la pena jugar el juego. No he presenciado nada parecido a lo que he visto que le haya sucedido tres veces. Da miedo”.

McDaniel ha advertido contra especular sobre la salud y el futuro de Tagovailoa desde que se produjo la conmoción cerebral. Tagovailoa, si bien expresó su agradecimiento por la preocupación, dijo que nunca consideró retirarse esta vez, a pesar de haber tenido esas conversaciones con miembros de su familia hace dos años.

“Creo que esto solo se está convirtiendo en algo importante debido a lo que terminó sucediendo hace dos años dentro del deporte”, dijo. “Odio que haya sucedido, pero no vemos a los boxeadores de la misma manera. No vemos a los jugadores de hockey de la misma manera”.

McDaniel dijo que Tagovailoa tiene una mejor comprensión de su responsabilidad con la organización de los Dolphins, que lo firmó con una extensión de contrato de cuatro años y $212 millones en la temporada baja.

Tua Tagovailoa (9).jpg El entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, habla con el mariscal de campo Tua Tagovailoa (1) mientras abandona el juego después de sufrir una conmoción cerebral durante la segunda mitad de un partido contra los Bills de Búfalo, el jueves 12 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida. AP Foto/Rebecca Blackwell

"Parte de eso es protegerse a sí mismo", dijo McDaniel. "Parte de eso: tengo que asegurarme de que esté adecuadamente protegido, pero al mismo tiempo, no puedo controlar todo. Y él tiene que poder protegerse a sí mismo".

Tagovailoa agregó que necesita "ser inteligente" en el campo para asegurarse de permanecer disponible para el equipo.

Agregó que hay riesgos en todo.

"Cada vez que todos nos ponemos el uniforme, todos corremos el riesgo de lastimarnos, ya sea una conmoción cerebral, un hueso roto, cualquier cosa", dijo Tagovailoa. "Si te levantas de la cama de la manera incorrecta, potencialmente podrías correr el riesgo de torcerte el tobillo. Pero simplemente hay riesgos en todo y en todos los aspectos. Y estoy dispuesto a jugar con las probabilidades".

FUENTE: AP